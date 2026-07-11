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اعتبار طرح کالا برگ الکترونیکی تیرماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از امروز فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان میتوانند در زمان تعیینشده با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد خرید کنند.
کیامرث برخورداری افزود: مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی و میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.
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وی گفت: مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ تیرماه، پایان مرداد ۱۴۰۵ است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: اعتبار کالا برگ با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم از ۲۵ تیر برای خانوارها فعال میشود.
برخورداری گفت: شهروندان تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینکهای ناشناس خودداری کنند.