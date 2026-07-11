پخش زنده
امروز: -
فعالیت یک مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز، موجب آتش سوزی در یکی از روستاهای شهرستان ساری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق مازندران، فعالیت یک مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در یکی از روستاهای شهرستان ساری، علاوه بر آسیب به شبکه برق، به وقوع آتشسوزی منجر شد؛ حادثهای که بار دیگر نشان داد استفاده از تجهیزات غیر استاندارد برای استخراج غیرمجاز رمز ارز، جان افراد و امنیت همسایگان را نیز به خطر میاندازد.
بر این اساس؛ شامگاه گذشته و در پی اعلام وقوع آتشسوزی در یک انبار در روستای آبکسر از توابع شهرستان ساری، نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران به محل حادثه اعزام شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد محل حادثه، انباری بوده که بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار میگرفته است. بر اساس شواهد موجود، از جمله قفسههای مخصوص استقرار تجهیزات، فنهای صنعتی و آثار بهجا مانده، این محل به مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز تبدیل شده بود.
بر اثر این حادثه که احتمال میرود ناشی از اتصالی یا گرمای بیش از حد تجهیزات غیراستاندارد باشد، بخشی از کابلهای خودنگهدار شبکه برق نیز دچار آسیب و سوختگی شد. آتشنشانان موفق به مهار حریق شدند.
در ادامه و پیش از حضور مأموران، مستأجر محل اقدام به خارج کردن تجهیزات کرده و از محل متواری شد. به گفته ساکنان منطقه، وی با استفاده از یک دستگاه وانت، ماینرها را از محل خارج کرده است. موضوع با حضور پلیس صورتجلسه شد و پس از تکمیل گزارشهای آتشنشانی و مستندسازی شواهد، اقدامات قانونی و قضایی علیه متخلف در دستور کار قرار گرفته است.
ماینرهای غیرمجاز؛ از قاچاق برق تا تهدید جان مردم
این حادثه بار دیگر نشان میدهد استخراج غیرمجاز رمز ارز تنها به قاچاق برق و تضییع حقوق عمومی محدود نمیشود، بلکه استفاده از سیمکشیهای غیراصولی، تجهیزات فاقد استاندارد و بارگذاری سنگین بر شبکه برق، خطر وقوع آتشسوزی، خسارت به تأسیسات، تهدید جان بهرهبرداران، همسایگان و شهروندان را نیز به همراه دارد.
استخراجکنندگان غیرمجاز رمز ارز با سوءاستفاده از برق یارانهای، علاوه بر تحمیل خسارت به صنعت برق و کاهش پایداری شبکه، سرمایه ملی و حق همه مردم را به نفع منافع شخصی خود مصرف میکنند؛ اقدامی که در بسیاری از موارد، پیامدهای جبرانناپذیری برای امنیت و سلامت عمومی به دنبال دارد.
شرکت توانیر از شهروندان درخواست میکند در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، موضوع را از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند. همچنین تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی به گزارشدهندگان پرداخت میشود.