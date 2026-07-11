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رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از رونمایی ۱۱ جلد آثار جایزه جهانی شعر «امام شهید» با حضور برگزیدگان ۱۰ کشور، همزمان با برگزاری آیین اختتامیه این همایش خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست خبری نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید، گفت: بیش از دو هزار اثر از بیش از ۴۰ کشور به این جایزه ارسال شده و همزمان با اختتامیه، ۱۱ جلد کتاب شامل آثار شاعران ایرانی و خارجی رونمایی خواهد شد.
محمدمهدی ایمانی، با اشاره به بازتاب گسترده مراسم تشییع رهبر شهید در ایران و جهان اظهار کرد: حضور میلیونی مردم و بازنشر گسترده این رویداد در کشورهای مختلف، نشاندهنده عمق تأثیر شخصیت و مکتب ایشان است. بسیاری از مهمانان و شخصیتهای فرهنگی و بینالمللی، این مراسم را رخدادی کمنظیر در تاریخ معاصر جهان توصیف کردند.
وی افزود: مراسم تشییع، آغاز فصل تازهای برای معرفی مکتب رهبر شهید بود و بر همین اساس، جایزه جهانی شعر «امام شهید» با هدف معرفی ابعاد شخصیتی و فکری ایشان در سطح ایران و جهان شکل گرفت.
ایمانی با بیان اینکه رهبر شهید تنها یک شخصیت سیاسی نبود، گفت: ایشان اندیشمند، نظریهپرداز و آیندهنگر بودند و شعر و ادبیات بهترین ابزار برای معرفی این مکتب زنده و پویاست.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: با وجود فرصت کوتاه انتشار فراخوان، بیش از دو هزار شعر از بیش از ۴۰ کشور به دبیرخانه جایزه ارسال شد که نشاندهنده استقبال گسترده شاعران داخلی و خارجی است.
وی اعلام کرد: آیین اختتامیه این جایزه از ساعت ۹ تا ۱۲ روز ۲۳ تیرماه برگزار میشود و در آن، ۴۲ شاعر از ۱۰ کشور به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد. همچنین ۱۴ شاعر ایرانی جوایز خود را در این مراسم دریافت میکنند.
ایمانی از رونمایی ۱۱ جلد کتاب در این مراسم خبر داد و گفت: این مجموعه شامل آثار شاعران فارسیزبان، عربزبان و شاعران سایر کشورهای جهان به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی و چینی است. بخشی از اشعار نیز به صورت خوشنویسی منتشر شده است.
وی همچنین از اعزام ۱۰۰ نفر از شاعران برگزیده به مراسم اربعین حسینی خبر داد و افزود: این برنامه با هدف ترویج و معرفی هرچه بیشتر مکتب رهبر شهید در فضای فرهنگی جهان اسلام اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان از همکاری نهادهای فرهنگی، رسانهای، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حوزه هنری و دیگر مجموعههای مشارکتکننده در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.