به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نهاده با صدور سه هزار و ۱۱۶ حواله الکترونیکی و تامین مستقیم از مجتمع‌های پتروشیمی، در زمان طلایی کاشت و داشت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

علی محلوجی رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اهمیت تامین نهاده‌های کشاورزی برای خودکفایی و حمایت از تولیدکنندگان، گفت: این آمار نشان‌دهنده دسترسی مطلوب بهره برداران به نهاده‌های مورد نیاز در زمان حساس کاشت و داشت است و کشاورزان با اطمینان خاطر، برنامه‌های کشت خود را اجرایی کرده‌اند.