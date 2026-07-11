رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به امکانات فعلی امدادرسانی در پایتخت، گفت: هم‌اکنون امداد زمینی از طریق آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس و موتورلانس انجام می‌شود و امداد هوایی نیز با استفاده از بالگرد‌های اورژانس و هلال احمر در دسترس است، اما ظرفیت مهم دیگری که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته، شبکه متروی تهران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از برنامه‌ریزی برای ایجاد «شبکه امداد مترویی» در پایتخت خبر داد و گفت: در طراحی خطوط جدید مترو شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱، مطالعات پدافند غیرعامل به عنوان یک الزام در نظر گرفته شده است تا این خطوط از همان ابتدا به گونه‌ای طراحی شوند که در نزدیکی بیمارستان‌های مهم شهر، امکان اتصال مستقیم و انتقال سریع مصدومان فراهم باشد.



علی نصیری با اشاره به ظرفیت‌های شهر تهران در مدیریت حوادث و بحران‌ها، گفت: تهران برای امدادرسانی در حوادث روزمره، بحران‌ها و حوادث با مصدومان انبوه (MCI) باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کند. در حوادثی مانند زلزله، جنگ، انفجار، ریزش ساختمان، حوادث مترو یا سایر رخداد‌های زیرسطحی، انتقال مصدومان از محل حادثه به زمین و سپس رساندن آنان به مراکز درمانی زمان‌بر است.

وی افزود: در شرایط عادی نیز تهران با ترافیک سنگین مواجه است و همه معابر دارای مسیر‌های ویژه امدادی نیستند؛ بنابراین اگر بتوانیم مسیر جدیدی برای انتقال مصدومان احتمالی در بحران‌ها ایجاد کنیم، روند انتقال بیماران به بیمارستان‌ها به شکل قابل توجهی تسریع خواهد شد.



نصیری با بیان اینکه در کشور مفهوم «امداد ریلی» تنها در حوزه راه‌آهن سراسری تعریف شده است، ادامه داد: تاکنون در هیچ نقطه‌ای از کشور «امداد مترویی» تعریف نشده بود که برای نخستین بار در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، شش بیمار و مصدوم از طریق مترو به مراکز درمانی منتقل شدند که این اقدام، نخستین تجربه عملی استفاده از مترو در امدادرسانی بود.

وی با تأکید بر اینکه متروی تهران یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های متروی جهان از نظر طول خطوط، تعداد ایستگاه‌ها و گستره شبکه است، گفت: این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در مدیریت بحران نقش مؤثری ایفا کند؛ به ویژه اینکه با سفارش تعداد قابل توجهی قطار جدید در دوره فعلی مدیریت شهری، توان عملیاتی مترو نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به همکاری سازمان پدافند غیر عامل کشور، افزود: با توجه به شرایط جنگی و مخاطرات احتمالی، حرکت آمبولانس‌ها در شهر علاوه بر ترافیک، ممکن است با خطرات ناشی از اصابت‌ها و انسداد معابر نیز همراه باشد؛ بنابراین انتقال مصدومان از طریق مترو، روشی ایمن و مطمئن محسوب می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس، در طراحی خطوط جدید مترو شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱، مطالعات پدافند غیرعامل به عنوان یک الزام در نظر گرفته شده است تا این خطوط از همان ابتدا به گونه‌ای طراحی شوند که در نزدیکی بیمارستان‌های مهم شهر، امکان اتصال مستقیم و انتقال سریع مصدومان فراهم باشد.

نصیری ادامه داد: یکی دیگر از الزامات پیش‌بینی شده برای خطوط جدید، نصب دستگاه‌های شوک خودکار قلبی (AED) در ایستگاه‌های مترو است. این دستگاه‌ها بدون نیاز به دانش تخصصی، نوع اختلال قلبی را تشخیص داده و شوک مناسب را به صورت خودکار اعمال می‌کنند و می‌توانند در دقایق طلایی نجات بیماران دچار ایست قلبی نقش مهمی ایفا کنند.

نصیری گفت: این تجهیزات اکنون در آمبولانس‌های اورژانس نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و پیش‌بینی شده است که در خطوط جدید مترو نیز به عنوان بخشی از الزامات ساخت ایستگاه‌ها نصب شوند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره خطوط فعلی مترو نیز گفت: خطوط یک تا هفت مترو در زمان ساخت، بر اساس الزامات کامل پدافند غیرعامل طراحی نشده‌اند و به همین علت امروز بخشی از اقدامات ما تکمیل این زیرساخت‌هاست. یکی از دلایل اینکه مترو‌های برخی کشور‌ها در شرایط بحرانی به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، همین پیش‌بینی‌های پدافندی در زمان ساخت است.

وی افزود: اتصال خطوط فعلی مترو به بیمارستان‌های مهم شهر، از مطالبات همیشگی سازمان پدافند غیرعامل از شهرداری بوده و در این دوره مدیریت شهری به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. در ابتدا اتصال ۱۱ بیمارستان بررسی شد، اما به علت پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های بالا، اجرای طرح برای سه بیمارستان امام خمینی ، میلاد و بعثت در اولویت قرار گرفت.

نصیری درباره بیمارستان بعثت گفت: برای این بیمارستان قرار بود دسترسی زمینی از ایستگاه مترو به بیمارستان ایجاد شود، اما به علت عبور مسیر از محدوده یکی از مراکز نظامی، مجوز‌های امنیتی لازم صادر نشد و این طرح متوقف شد.

وی درباره طرح اتصال بیمارستان میلاد نیز توضیح داد: مطالعات اولیه نشان می‌داد که از طریق پارکینگ زیرزمینی در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی ایران، امکان اتصال به شبکه مترو وجود دارد و حتی همه دستگاه‌های مرتبط نیز با اجرای طرح موافقت کرده بودند، اما با تغییر مدیریت دانشگاه، طرح پارکینگ تغییر کرد و اجرای طرح متوقف شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: اکنون طراحی جدید این طرح در حال انجام است و اگر روند تأمین منابع و اجرای طرح به‌خوبی پیش برود، امیدواریم اتصال بیمارستان میلاد به مترو نیز تا پایان سال ۱۴۰۶ محقق شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت طرح اتصال مترو به مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفت: این بیمارستان بزرگ‌ترین مرکز درمانی کشور و بیمارستان مرجع دانشگاه علوم پزشکی تهران است و تقریباً همه رشته‌های تخصصی پزشکی را در خود جای داده است. لازم به ذکر است که مجتمع بیمارستانی امام خمینی ، خود از چند بیمارستان شامل بیمارستان امام خمینی ، بیمارستان ولیعصر ، انستیتو کانسر، مرکز طبی کودکان و بیمارستان جدیدالتأسیس مهدی کلینیک تشکیل شده است و لذا این مجموعه، از ظرفیت بسیار بالایی برای پذیرش مصدومان برخوردار است.

نصیری ادامه داد: ایستگاه متروی مدافعان سلامت در مجاورت این مجموعه قرار دارد و در طرحی که در حال اجرای آن هستیم، از داخل ایستگاه مترو، تونلی ویژه به بیمارستان احداث می‌شود. این تونل به جای ریل، دارای مسیر آسفالته است و امکان تردد همزمان دو دستگاه آمبولانس بزرگ با استاندارد‌های جهانی را فراهم می‌کند تا انتقال مصدومان با سرعت انجام شود.

نصیری با بیان اینکه این طرح اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: اگر منابع مالی مورد نیاز تأمین شود، امیدواریم این طرح تا قبل از پایان سال به بهره‌برداری برسد و با افتتاح آن، برای نخستین بار شبکه امداد مترویی تهران به صورت رسمی وارد چرخه امدادرسانی پایتخت شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان با اشاره به محدودیت‌های مالی مدیریت شهری، گفت: با وجود شرایط سخت ناشی از اجرای طرحهای متعدد، جنگ و سایر مأموریت‌های شهری، امیدواریم با حمایت معاونت مالی شهرداری، منابع مورد نیاز تأمین شود تا مردم تهران هرچه زودتر از مزایای این زیرساخت مهم در حوزه درمان اضطراری در شرایط بحران بهره‌مند شوند.