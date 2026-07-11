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مدیر عامل شرکت برق چهارمحال و بختیاری از مردم استان درخواست کرد با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق، در گذر از ایام گرم سال مشارکت کنند.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مجید فرهزاد با اشاره به پیشبینی افزایش دما در هفتههای پیشرو و لزوم حفظ پایداری شبکه برق، از تمامی مشترکان استان (خانگی، تجاری، اداری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و...) درخواست کرد با رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای ادارات استان افزود: اداراتی که در ساعات اداری ملزم به کاهش ۳۰ درصدی و در ساعات غیراداری ملزم به کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق خود هستند، و وسایل سرمایشی خود را از ساعت ۱۲ خاموش کنند. در صورت عدم رعایت این الگوی مصرف، با قطع برق و اطلاعرسانی عمومی مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری، توصیههای کلیدی برای کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف (۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳) را تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد (دمای آسایش)، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و استفاده از نور طبیعی در طول روز و انتقال استفاده از لوازم برقی پرمصرف (مانند لباسشویی و ظرفشویی) به ساعات غیر اوج بار دانست.
فرهزاد اضافه کرد: مدیریت مصرف توسط مردم، بهترین راهکار برای تداوم خدمترسانی و حفظ پایداری شبکه برق در روزهای گرم تابستان است.