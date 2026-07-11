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مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسان شمالی از بهکارگیری ۶۱۶ دستگاه ناوگان حملونقل جادهای استان برای جابهجایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مهدی میقانی گفت: از ۱۱ تا ۱۸ تیرماه، به منظور اعزام شرکتکنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت به مشهد مقدس، ۶۱۶ دستگاه ناوگان مسافری استان به کار گرفته شد و این عملیات با برنامهریزی، هماهنگی و نظارت کامل انجام گرفت.
وی با اشاره به برنامهریزی برای بازگشت زائران افزود: همکاران ما از ۱۸ تا پایان ۲۰ تیرماه بهصورت مستمر در پایانه مسافربری میثاق مشهد مستقر هستند و فرآیند بازگشت زائران را مدیریت میکنند تا با تأمین ناوگان مورد نیاز، بازگشت هم استانیها در کوتاهترین زمان و بدون معطلی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری شرکتهای حمل و نقل، تشکلهای صنفی، رانندگان و مالکان ناوگان مسافری، همه ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شد تا روند اعزام با نظم، آرامش و ایمنی انجام شود.
میقانی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با بسیج ظرفیتهای ناوگان مسافری و همراهی فعالان بخش حملونقل، تلاش کرد خدماتی شایسته و ایمن به زائران ارائه دهد و عملیات اعزام و بازگشت آنان با بهترین شرایط انجام شود.