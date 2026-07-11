عرضه ارز اربعین در بانک‌ های ملی، سپه، ملت، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست‌ بانک از صبح امروز - شنبه ۲۰ تیرماه - آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،.بر این اساس زائران بالای ۵ سال می‌ توانند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق با نرخ توافقی، ارز مورد نیاز خود را از بانک‌ ها و صرافی‌ های مجاز سراسر کشور خریداری کنند.

متقاضیان برای اطلاع دقیق از جزئیات دریافت ارز، از جمله فهرست شعب فعال، ساعات کاری و شیوه خرید (به‌صورت حضوری یا از طریق درگاه‌های غیرحضوری بانک‌ها)، باید به درگاههای بانک‌ های عامل مراجعه کنند