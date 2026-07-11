تابلوی فاخر «نایب عشق»، اثری هنری که به نام مبارک حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) متبرک شده و با بهره‌گیری از اشعار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رهبر قائد شهید جلوه‌ای معنوی یافته، پس از طی مراحل رونمایی و انتقال از استان البرز، با هماهنگی استانداری و آستان قدس رضوی، در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز اعلام کرد:، تابلوی فاخر «نایب عشق» که از آثار ارزشمند هنر خوشنویسی و نقاشی‌خط کشور به شمار می‌رود، به سفارش آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۸ خلق شده، به نام مبارک حضرت بقیةالله الاعظم، صاحب‌الزمان (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) متبرک شده و در متن آن، نام مبارک حضرت محمد مصطفی (ص) با بهره‌گیری از مضامین عرفانی و اشعار امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) به تصویر کشیده شده؛ اثری که تلفیقی از هنر اصیل ایرانی، خوشنویسی و مفاهیم عمیق دینی و ولایی را به نمایش می‌گذارد.

این تابلو پیش از انتقال به حرم مطهر رضوی، در مردادماه سال ۱۴۰۴ با حضور استاندار البرز رونمایی شد و سپس در بهمن‌ماه همان سال نیز در استانداری البرز در معرض بازدید مسئولان و علاقه‌مندان قرار گرفت. در ادامه، با دستور استاندار و هماهنگی‌های انجام‌شده با آستان قدس رضوی، زمینه انتقال این اثر فاخر به مشهد مقدس فراهم شد.

نصب «نایب عشق» در یکی از مهم‌ترین رواق‌های حرم مطهر رضوی، جلوه‌ای ماندگار از پیوند هنر متعهد ایرانی با فرهنگ انتظار، ارادت به ساحت پیامبر اعظم (ص) و عشق به حضرت ولی‌عصر (عج) است؛ اثری که از این پس در معرض دید میلیون‌ها زائر بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) قرار خواهد گرفت.

این اثر هنری، علاوه بر ارزش‌های هنری، حامل پیام‌های معرفتی و اعتقادی است و با تکیه بر مضامین برگرفته از اشعار رهبر معظم انقلاب، مفاهیم انتظار، ولایت، عشق و معنویت را در قالبی هنرمندانه به مخاطبان عرضه می‌کند؛ موضوعی که بر جایگاه ویژه «نایب عشق» در میان آثار فاخر مذهبی معاصر افزوده است.