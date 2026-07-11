رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه تشییع تاریخی رهبر شهید، نماد عزت و مقاومت یک ملت بود، گفت: این حماسه باشکوه فراملی، فراتر از یک سوگواری، یک «شتاب‌دهنده تمدنی» برای ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره این آیین و دستاورد‌های فرهنگی و رسانه‌ای گفت: در ابتدا حضور حماسی و بی‌بدیل ملت ایران، مسلمانان و آزادگان جهان در مراسم سوگواری و تشییع رهبر شهید، قائد شهید و حکیم انقلاب اسلامی را ارج نهاده و آن را نقطه عطفی در جایگاه ایران اسلامی در منطقه و جهان می‌دانم.

وی افزود: برای تحلیل این پدیده شگرف، ابتدا باید عینک‌های جامعه‌شناختی کلاسیک و سکولار غربی را کنار گذاشت. نظریه‌های غربی معمولاً رابطه دولت-ملت یا حاکم-شهروند را بر اساس قرارداد‌های اجتماعی مادی، محاسبات سود و زیان یا در نهایت مدل‌های کاریزماتیک تحلیل می‌کنند، اما آنچه در تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره) رخ داد، فراتر از این قالب‌ها بود. این رویداد، تجلی عینی «ولایت» و رابطه «امام و امت» بود. رابطه امام و امت در اندیشه سیاسی اسلام و مذهب تشیع، یک «رابطه سیاسی-حقوقی» صرف نیست؛ بلکه یک رابطه عاطفی، قلبی، عقلانی و برخاسته از عمق اعتقادات توحیدی است. این سوگواری بی‌بدیل، پیش از هر چیز، «سرمایه معنوی» و «هویت اعتقادی» ملت ایران را نشان داد.

ایمانی‌پور با اشاره به ریشه‌های علاقه ملت ایران به رهبر شهید ادامه داد: ملت ایران در این رخداد تاریخی ثابت کرد که پیوندش با ولی امر، پیوندی ریشه‌دار و هویتی است. این علاقه عمیق نشان داد که برخلاف تصورات واهیِ اتاق‌های فکر غربی، مردم ایران «ولایت فقیه» را نه یک نهاد حاکمیتی محض، بلکه به عنوان عمود خیمه هویت، استقلال، عزت و معنویت خود می‌شناسند. سوگواری عمومی در این سطح، نشان‌دهنده یک «میثاق مجدد» بود؛ پیمانی که در بستر یک مصیبت عظیم، انرژی‌های نهفته جامعه را برای حراست از اصول انقلاب اسلامی آزاد ساخت. نقش شخصیت، سلوک و سبک زندگی حضرت آقای خامنه‌ای، در تثبیت این باور در میان ملت ایران و آزادگان جهان بسیار پررنگ بوده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به زندگی رهبر شهید اظهار کرد: ایشان در دوران حیات طیبه خویش، چنین رابطه قلبی، اعتقادی و عمیقی را میان خود و امت ترسیم فرمودند و شهادت در راه خدا، ثمره و پاداش الهی به خدمت مخلصانه ایشان به خلق خدا بود.

وی درباره نظریات «گسست میان نسل جوان و آرمان‌های انقلاب» و رویدادی، چون تشییع رهبر انقلاب بیان کرد: حضور بسیار گسترده جوانان در سوگ و تشییع رهبر شهید ما، توجه مخاطبان بین المللی، از دوست و دشمن را نسبت به خود جلب کرده است. ما امروزه در عصر «پساحقیقت» زیست می‌کنیم؛ جایی که رسانه‌های معاند تلاش دارند با تکنیک‌های جعل واقعیت، مارپیچ سکوت و بمباران ادراکی، ذهنیت جامعه را نسبت به داشته‌های خود دچار تردید کنند. هدف اصلی دشمن در این کارزار، ناامیدسازی، القای بن‌بست، ایجاد حس تنهایی در وفاداران به انقلاب اسلامی و در نهایت القای این گزاره بود که مردم و خصوصا نسل جدید از ارزش‌های گفتمانی انقلاب عبور کرده‌اند، اما این تشییع حماسی، یک «شوک شناختی» به مهندسان جنگ نرم دشمن وارد کرد.

ایمانی‌پور افزود: ما در این تشییع شاهد حضور همه‌جانبه طیف‌های مختلف اجتماعی بودیم. از جوانان دهه هشتادی و نودی تا نسل‌های پیشین؛ از تمامی سلایق سیاسی، تنوع قومیتی و حتی با ظواهر و پوشش‌های گوناگون. این تنوع، پروژه «دوقطبی‌سازی» رسانه‌های غربی را با شکست مطلق مواجه کرد. همچنین دشمن تلاش داشت این‌گونه القا کند که اکثریت جامعه مخالف مسیر انقلاب هستند و وفاداران به انقلاب در اقلیت قرار دارند. اقیانوس خروشان مردم، این تصویر ساختگی را در هم شکست و یکبار دیگر به طرفداران انقلاب، تصویر واقعی ایران را نشان داد و موجب دلگرمی و قوت قلب آنان شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این رویداد را شکست تحلیل‌های دشمن دانست و افزود: رسوایی تحلیل‌ها و تحلیلگران غربی در چنین وضعیتی کاملا ملموس است. پس از برگزاری مراسم سوگواری و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بزرگترین رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی که ماه‌ها برای القای شکاف در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، مجبور شدند در برابر قاب‌های هوایی و تصاویر زنده دوربین‌ها سر تعظیم فرود آورند. آنها متوجه شدند که میان «تصویرِ برساخته‌یِ مجازی» از ایران و «واقعیتِ حقیقیِ کفِ میدان»، فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. این تشییع، مرز‌های واقعیت و مجاز را بار دیگر تنظیم کرد و محاسبات دستگاه‌های اطلاعاتی غرب را که بر اساس داده‌های فیکِ فضای مجازی تنظیم شده بود، به چالش کشید.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با اشاره به تقویت «گفتمان مقاومت» در این مراسم گفت: گفتمان مقاومت که با مجاهدت‌های بی‌وقفه و هدایت‌های حکیمانه رهبران انقلاب، به یک درخت تناور تبدیل شده است، پیوند عمیقی با «پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی» دارد. دشمنان تصور می‌کردند با فقدان شخصیتی بی‌بدیل همچون حضرت آقای خامنه‌ای خلأ قدرت یا تزلزلی در حمایت ایران از محور مقاومت ایجاد می‌شود، اما حماسه تشییع، پیامی کاملاً معکوس به جهان مخابره ساخته است.

وی افزود: حضور پرشور مردم نشان داد که دفاع از مقاومت ملل مظلوم منطقه، از فلسطین و لبنان تا یمن و عراق، تصمیمی صرفاً دولتی یا نظامی نیست، بلکه یک «خواست عمومی و ملی» است که در خون ملت ایران جریان دارد. از سوی دیگر، این تشییع، روحیه امید و ایستادگی را در رگ‌های مجاهدان محور مقاومت تزریق کرد. آنها دریافتند که ایران اسلامی و دیگر اضلاع جبهه مقاومت در منطقه و جهان، با صلابت‌تر و منسجم‌تر از گذشته پشت سر آنها ایستاده و در سایه رهبری خلف صالح رهبر شهیدمان، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، این مسیر مقدس را ادامه خواهند داد. از سوی دیگر حضور سران، مقامات بلندپایه و نمایندگان ده‌ها کشور دنیا در مراسم ادای احترام، نشان‌دهنده شکست پروژه انزوای ایران بود. حضور نخبگان و هیات‌های دیپلماتیک در کنار سیل خروشان مردم، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را تثبیت کرد و نشان داد که ایران اسلامی، بازیگری غیرقابل حذف در هندسه قدرت جهانی است.

ایمانی‌پور مراسم تشییع رهبر شهید را رخدادی بزرگ و فراملی خواند و گفت: این حماسه، فراتر از یک سوگواری، یک «شتاب‌دهنده تمدنی» برای ایران اسلامی بود. این رخداد بزرگ و فراملی نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت بالایی برای نظم‌سازی‌های جدید در منطقه و جهان دارد. ملت ایران نشان داد که «تاب‌آوری»، «حمایت‌های مردمی» و «ثبات ساختاری» می‌تواند بزرگ‌ترین بحران‌ها و فقدان‌ها را به فرصتی برای بازآفرینی قدرت تبدیل کند.

وی افزود: آینده ایران با این حماسه، روشن‌تر و مستحکم‌تراز هر زمانی، ترسیم شده است. در قبال این سرمایه عظیم، باید به چند نکته عنایت شود. مسئولان کشور باید قدردان این ملت بصیر باشند و با همتی مضاعف برای حل مشکلات و خدمت‌رسانی به آنان تلاش کنند. این حضور، بستر مناسبی برای جهش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. در عرصه فرهنگی و دیپلماسی عمومی نیز چنین قاعده‌ای صادق است. نهاد‌های مسئول در امر روایت سازی، نباید از شتابی که در جریان جنگ تحمیلی داشته‌اند، فرو کاهند. ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر نهاد‌های فرهنگی وظیفه داریم روایت صحیح، هنرمندانه و واقع‌گرایانه این حماسه را به گوش جهانیان برسانیم تا مانع از روایت‌سازی‌های دروغین دشمنان در آینده شویم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این حماسه ثابت کرد که ریل‌گذاری انقلاب اسلامی که توسط امام راحل (ره) آغاز و توسط رهبر شهید با اقتدار ادامه یافت، بسیار هوشمندانه و قابل اتکاست. ما با اتکا به همین حضور مردمی و هدایت‌های مستمر ولی امر، گام دوم انقلاب را با گام‌هایی استوارتر به سمت تمدن نوین اسلامی برخواهیم داشت. دشمنان باید بدانند که ایرانِ اسلامی پس از این تشییع، مصمم‌تر و آماده‌تر برای ایفای نقش تمدنی خود در جهان است.