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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از کشف ۸۰۰ اصله چوبآلات قاچاق به ارزش ۴ میلیارد تومان در ۳ عملیات جداگانه در شهرستان تالش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کامیار مرزبانی گفت: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق چوبآلات جنگلی و صیانت از سرمایههای ملی، مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش موفق شدند ۱۲۰ اصله تخته کندویی از جنس توسکا را بدون هرگونه مجوز قانونی در منطقه خالهسرای۵۷ تالش را کشف کنند.
وی همچنین از توقیف یک تریلی حامل ۵۳۰ پالت ساخته شده از گونه جنگلی کاج خبر داد، افزود: این محموله که پروانه حمل معتبر نداشت توقیف و به انبارهای اداره منابع طبیعی شهرستان منتقل شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: در آخرین عملیات هم ماموران یگان حفاظت توانستند با رصد اطلاعاتی، ۲۵۰ اصله تخته پالتی بدون مجوزهای لازم را از یک کارگاه چوببری در منطقه خلیفآباد شهرستان تالش کشف کنند.
کامیار مرزبانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این چوب آلات کشف شده را ۴ میلیارد تومان برآورد کردند، تاکید کرد: مأموران یگان حفاظت با رصد شبانهروزی مناطق جنگلی، اجازه هیچگونه تعرضی به سرمایههای ملی را نخواهند داد.
وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاعرسانی کنند.