آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ صبح و عصر پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیر برگزار می‌شود و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه در درگاه سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیر و صبح جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ و بر اساس اطلاعات مندرج روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. متقاضیان هر یک از کدرشته‌های امتحانی لازم است به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه نمایند. محل برگزاری آزمون متقاضیان با توجه به شهرستان درج شده در بند ۳۵ تقاضانامه ثبت‌نامی آنان به‌شرح جدول شماره ۱ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) است.

لازم به توضیح است کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، شماره داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام نماید. این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضویت داشته باشند. بنابر این متقاضیانی که به اطلاعات فوق دسترسی ندارند، لازم است با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

تبصره ۱: آن دسته از متقاضیانی که علاوه‌بر کدرشته امتحانی اصلی، متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم (رشته شناور) نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه نمایند. زمان برگزاری آزمون تمامی رشته‌های شناور (رشته انتخابی دوم) بعدازظهر روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ است.

تبصره ۲: آزمون کدرشته‌های امتحانی ۱۱۲۸ (آموزش زبان ژاپنی)، ۱۱۲۹ (زبان و ادبیات اردو)، ۱۲۸۷ (مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶ (نمایش عروسکی) و ۱۳۶۰ (مجموعه موسیقی) منحصراً در شهرستان تهران برگزار خواهد شد؛ لذا متقاضیان هر یک از کد‌رشته‌های امتحانی مذکور ضرورت دارد بر اساس آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمایند.