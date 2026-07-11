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عضو فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی گفت: بانو ایرانی امروز الگوی محور مقاومت است و همین باعث شده که الحمدالله در یک انسجام وحدت و به هم پیوستگی ما شاهد صد و سی روز و صد و سی شب میدانداری و پرچمداری خانوادهها باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه محمدبیگی عضو فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی در برنامه بدرقه آقای شهید شبکه خبر گفت: ما با عشق امام حسین (ع) با مکتب عاشورا فرزندانمان را تربیت میکنیم خودمان هم وقتی کودک بودیم دستان ما را میگرفتند و به هیئتهای عاشورا و مصیبت امام حسین میبردند مکتب عاشورا و مکتب حضرت زینب و حضرت زهرا و حضرت خدیجه الگوی ماست این شد که بانو ایرانی امروز الگوی محور مقاومت است و همین باعث شده که الحمدالله در یک انسجام وحدت و به هم پیوستگی ما شاهد صد و سی روز و صد و سی شب میدانداری و پرچمداری خانوادهها باشیم.
وی ادامه داد: تحلیلگران غربی باور نمیکردند که ایران این قدر قدرت نرم در محور مقاومت داشته باشد شاید امام ما با پیکر ارباً ارباً به زیارت عتبات عالیات بعد شصت و نه سال رفت اما این فقط پیکر امام نبود که به عراق رفت بلکه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران که با رهبری امام خمینی کبیر و امام خامنهای شهید توانستند با قدرت معنوی خود و با استفاده از سنتهای الهی برگرفته از قرآن کریم در تئوری انقلاب اسلامی کاری بکنند که زنان جامعه که پنجاه درصد افراد جامعه را تشکیل میدهند بیایند و به گونهای در جامعه حضور پیدا کنند که این حضورشان گفتمان ساز و جریانساز باشد.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی افزود: در مراسم تشییع امام شهیدمان حضور زنان آن قدر گسترده است که این نشان میدهد که بانوان ما در وجود خود عشق به ولایت نهفته است بانوانی که خود را در راستا و در قامت به حرکت حضرت فاطمه و زینب(س) میبینند امروز بانوان ما در همان مکتب پیش می روند این مکتب را هم با زمینهسازی امام شهیدمان توانستیم یاد بگیریم.
محمدبیگی اضافه کرد: سالهای قبل دوستان ما در محور مقاومت زمانی که به سوریه و لبنان سفر کردم یک سؤال آن ها این بود که شما زنان ایرانی چگونه فرزندان تان را تربیت میکنید که حاضرند مثل حاج قاسم بیایند در یک کشور و در یک خاک غریب جانشان را برای یک ملت دیگر فدا کنند؟ من پاسخم به آنها این بود که ما با عشق امام حسین (ع) با مکتب عاشورا فرزندانمان را تربیت میکنیم خودمان هم وقتی کودک بودیم دستان ما را میگرفتند و به هیئتهای عاشورا و مصیبت امام حسین میبردند مکتب عاشورا و مکتب حضرت زینب و حضرت زهرا و حضرت خدیجه الگوی ماست این شد که زن ایرانی امروز الگوی محور مقاومت است.
وی گفت: ما امروز با چندین کشور دنیا که ادعای ابرقدرتی میکنند بجنگیم و با تحریمهای ظالمانه که علیه ما دارند در عرصههای مختلفی پیشرفت میکنیم و همچنان پشتیبان امام و رهبرمان هستیم و در راه ولایت هم جان میدهیم هم فرزندانی تربیت میکنیم که به مصداق بعدی انت و امی فدای امام امت باشند.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ببینید تحلیلگران غربی باور نمیکردند که ایران این قدر قدرت نرم در محور مقاومت داشته باشد شاید امام ما با پیکر ارباً ارباً به زیارت عتبات عالیات بعد شصت و نه سال رفت اما این فقط پیکر امام نبود که به عراق رفت بلکه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بوده است.