مسئول کمیته بهداشت و درمان مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید گفت: این رویداد مانوری بسیار خوب در حوزه سلامت بود به برکت این مراسم بزرگ اتفاقات خوبی را رقم زدیم و این رویداد می‌تواند به تجربه دوستان کمک کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئول کمیته بهداشت و درمان مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید اظهار کرد: بزرگترین مسئله ما مراسم وداع بود، ورودی‌ها و خروجی‌ها نیاز به برنامه ریزی مهمی داشت و این برنامه ریزی به بهترین شکل انجام شد.

مسئول کمیته بهداشت و درمان مراسم وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید ادامه داد: رویکرد ما این بود که پیشگیری را بر درمان مقدم بدانیم به همین دلیل فعالیت‌های ما زودتر از مراسم آغاز شد.

توکلی افزود: بالغ بر حضور ۳۰۰ نفر کارشناس بهداشت محیط در ۱۶۰ تیم اتفاق خوبی بود. از مراکز اسکان و زائر شهر‌ها تیم‌های واکنش سریع ما حضور فعالی داشتند و هر گونه مشکلاتی را رفع می‌کردند. چند مورد در شروع اولیه از ایرادات بودند که آن‌ها را برطرف کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه درمان در بحران‌ها تیم‌های ما آمادگی کامل دارند، تمام خدمات روتین در مراکز پا برجا بود، اما مدیریت به نحوی بود که خدمات مناسبی به تمامی زائرین بدهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در تجمعات انبوه دسترسی به خدمات پایه حیات، مسئله اصلی است. در بیمارستان‌هایی که آماده کرده بودیم حتی خدمات برای زایمان و جراحی‌های قلب نیز آماده شده بودند. ما حتی یک مورد سکته قلبی داشتیم که در بهترین زمان اقدامات برای این مسئله رو انجام دادیم.

توکلی ادامه داد: از مجموع ۶ بیمارستان اصلی و ۲ بیمارستان سیار ما در خارج از حلقه مرکزی ۲۶۷۰۰ ویزیت تخصصی و درمان سرپایی انجام شد و ۶۳ مورد جراحی سرپایی داشتیم و در کل هماهنگی مناسبی داشتیم.

وی گفت: در نظام ارائه خدمات درمانی توانایی بیش از این‌ها را داشتیم. این رویداد مانوری بسیار خوب در حوزه سلامت بود به برکت این مراسم بزرگ اتفاقات خوبی را رقم زدیم و این رویداد می‌تواند به تجربه دوستان کمک کند.