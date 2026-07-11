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پیش بینی میشود ۹۰۰ هزار تن گندم امسال از سطح ۴۰۶ هزار هکتار از مزارع زیر کشت آذربایجان غربی برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: پیش بینی میشود ۹۰۰ هزار تن گندم امسال از سطح ۴۰۶ هزار هکتار از مزارع زیر کشت استان برداشت شود. محمد رضااصغری با اشاره به سازماندهی ۷۲ مرکز خرید تخصصی در فرآیند خرید تضمینی با حداکثر بهرهوری و سرعت افزود: با تدابیر اتخاذ شده، اولویت اصلی ما کوتاهکردن چرخه پرداخت وجوه است تا تولیدکنندگان دغدغهای جز تولید باکیفیت نداشته باشند.
محمد رضااصغری با اشاره به خرید ۴۳ هزار تن گندم در استان از آغاز فصل خرید اضافه کرد: طرح هوشمند خرید اعتباری با مشارکت بانک کشاورزی در دست اجراست و کشاورزان میتوانند از اعتبار خرید تا سقف ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک برخوردار شوند و این اعتبار خرید به منزله قیمت نهایی گندم تحویلی نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در این سازوکار، کشاورز نه تنها به نقدینگی دسترسی مییابد، بلکه میتواند اقلام ضروری و نهادههای مورد نیاز خود را از شبکه فروشگاههای طرف قرارداد (گرینپی) به صورت اعتباری تأمین کند که این اقدام، گامی موثر در جهت تثبیت تولید پایدار و کاهش دغدغههای اقتصادی جامعه کشاورزی استان است.