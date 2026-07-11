مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر البرز با اشاره به افزایش دما در روز‌های پیش رو، از شهروندان خواست نسبت به رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از گرمازدگی دقت لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، محمدباقر خلفی گفت: با توجه به تغییرات جوی و روند افزایشی دمای هوا دراین استان، خطر گرمازدگی گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران زمینه‌ای را تهدید می‌کند؛ بنابراین ضروری است که در ساعات اوج گرما ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر حتی‌الامکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب و نوشیدن مایعات کافی در هوای گرم باید در اولویت برنامه‌های روزانه شهروندان قرار گیرد، افزود: علائمی مانند سردرد، سرگیجه، ضعف، تهوع و افزایش ضربان قلب از نشانه‌های شایع گرمازدگی است که در صورت بروز، فرد باید سریعاً به محل خنک منتقل شود.

خلفی تاکید کرد: در صورت مشاهده چنین علائمی در افراد، بلافاصله باید لباس‌های اضافی فرد خارج شود و با استفاده از پارچه‌های مرطوب یا آب خنک، دمای بدن او را کاهش داد؛ همچنین ضروری است که به‌سرعت با عوامل امدادی تماس حاصل شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر البرز با اشاره به آماده‌باش پایگاه‌های امدادی استان البرز خاطرنشان کرد: اگرچه اولویت ما پیشگیری است، اما تمامی تیم‌های عملیاتی و امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز برای خدمات‌رسانی در آمادگی کامل قرار دارند.