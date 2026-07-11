مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از صاحبان واحد‌های صنفی و تجاری خواست با مدیریت روشنایی، استفاده بهینه از سیستم‌های سرمایشی و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار، در تأمین برق پایدار مشارکت کنند.

اصناف و واحد‌های تجاری استان یزد با مدیریت مصرف، همراه پایداری شبکه برق باشند

اصناف و واحد‌های تجاری استان یزد با مدیریت مصرف، همراه پایداری شبکه برق باشند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمدجواد جلیلی با تاکید بر اجرای برنامه مدیریت مصرف در همه بخش‌ها، تاکید کرد: در حال حاضر افزون بر هفت هزار و ۵۰۰ محدود کننده برای مشترکان واحد‌های تجاری پر مصرف نصب شده تا در صورت تجاوز از حد مجاز مصرف برق آنان قطع شود.وی ادامه داد: همچنین، افزون بر ۹۰۰۰ محدود کننده نیز روی لوازم خانگی مشترکان پر مصرف خانگی نصب شد.

جلیلی اضافه کرد:اصناف با خاموش کردن روشنایی‌های غیرضروری، تنظیم مناسب تجهیزات سرمایشی و همکاری در کاهش مصرف، می‌توانند سهم مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق و استمرار خدمات شهری و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اصناف، مشارکت فعال بازاریان، کسبه فعال و واحد‌های تجاری تاکید کرد و مشارکت آنان را یکی از ارکان عبور موفق از روز‌های گرم تابستان عنوان کرد.