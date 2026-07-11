به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت:سه سارق حرفه‌ای باتری خودرو که هنگام سرقت در جنوب تهران در دام پلیس افتادند، پس از دستگیری به ۲۰ فقره سرقت در نقاط مختلف پایتخت اعتراف کردند. از متهمان یک باتری سرقتی و تجهیزات مورد استفاده در سرقت نیز کشف شد.

وی افزود: در اجرای طرح مبارزه با سارقان، تیم عملیات کلانتری ۱۱۰ شهدا هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان پاسدار گمنام شریفی به رفتار مشکوک سه نفر مظنون شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد دو نفر از متهمان با یک دستگاه موتورسیکلت در محل حضور دارند و نفر سوم در حال سرقت باتری یک خودرو است.

به گفته سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت: مأموران بلافاصله وارد عمل شدند و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و انجام اقدامات عملیاتی، هر سه متهم را دستگیر کردند.

وی ادامه داد:در بازرسی از متهمان، یک دستگاه باتری متعلق به خودروی تیبا که دقایقی قبل از همان محدوده به سرقت رفته بود، به همراه ادوات و تجهیزات مورد استفاده در سرقت کشف شد.

سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و تحقیقات میدانی، محل وقوع سرقت را شناسایی کردند تصریح کرد: مشخص شد پیش از دستگیری متهمان، گزارش این سرقت از طریق سامانه ۱۱۰ ثبت شده و مالک خودرو نیز شناسایی شده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این افراد از سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای فعال در محدوده سرکلانتری ششم هستند و در تحقیقات اولیه نیز به ۲۰ فقره سرقت باتری خودرو در نقاط مختلف تهران اعتراف کردند.

به گفته سرهنگ بهرامی متهمان با دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی، کشف سایر سرقت‌های احتمالی و شناسایی مال‌باختگان در اختیار پلیس قرار گرفتند.