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تشییع باشکوه رهبر شهید، تنها یک حضور پرشمار نبود، بلکه جلوهای از معرفت، بصیرت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه سربیشه، در مراسم بیعت با آرمانهای رهبر شهید و تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، صرفاً یک اجتماع میلیونی نبود و کیفیت این تشییع، معرفت مردم نسبت به جایگاه رهبر شهید، اعلام برائت از دشمنان و خلق حماسهای ماندگار را به نمایش گذاشت و پیام اقتدار و وحدت ملت ایران را به جهان مخابره کرد.
حجتالاسلام کاظمی با بیان اینکه تشییعکنندگان شناخت عمیقی از شخصیت، سیره و جایگاه حکمرانی رهبر شهید داشتند، افزود: در کنار این شناخت، بیزاری از دشمنان انقلاب و استکبار جهانی نیز در شعارها، حضور و مواضع مردم به روشنی نمایان بود.
وی با تأکید بر اینکه این مراسم فراتر از یک آیین سوگواری بود، گفت: حضور مردم علاوه بر ابراز اندوه، پیام حماسه، مقاومت و مطالبه انتقام خون شهید را به جهانیان مخابره کرد و نشان داد ملت ایران در دفاع از آرمانهای خود استوار ایستاده است.
امام جمعه سربیشه همچنین با اشاره به استقبال و حضور ملتهای دیگر از برگزاری مراسم تشییع، این رخداد را دارای ابعاد تمدنی و بینالمللی دانست و افزود: این استقبال، نشاندهنده نفوذ معنوی و جایگاه فرا ملی رهبر شهید در میان ملتهای آزادیخواه است.
حجتالاسلام کاظمی مهمترین شاخصهای مکتب رهبر شهید را اخلاص و خداباوری، استکبارستیزی و حفظ وحدت و انسجام ملی برشمرد و گفت: رهبر شهید تمام تصمیمها و اقدامات خود را بر پایه ایمان به وعدههای الهی بنا کرده بود و همواره بر مقاومت در برابر زیادهخواهی مستکبران تأکید داشت.
وی افزود: ملت ایران تا زمانی که بر محور ولایت، وحدت و تبعیت از رهنمودهای ولی فقیه حرکت کند، از نصرت الهی برخوردار خواهد بود و دشمنان هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.
امام جمعه سربیشه در پایان با تأکید بر اینکه راه رهبر شهید با عمل به شاخصهای مکتب او ادامه خواهد یافت، گفت: حفظ وحدت، پرهیز از تفرقه، تبعیت از ولایت و استقامت در برابر دشمنان، مهمترین وظیفه امروز جامعه اسلامی است.