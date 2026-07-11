فراخوان نخستین جشنواره مطبوعات و اورژانس با عنوان پیوند روایت و امداد در استان چهارمحال و بختیاری منتشر شد.

فراخوان نخستین جشنواره مطبوعات و اورژانس در چهارمحال و بختیاری

فراخوان نخستین جشنواره مطبوعات و اورژانس در چهارمحال و بختیاری

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ شهریور به آدرس الکترونیکی darman۴mb@gmail.com ویا از طریق پیام رسان ایتا به روابط عمومی مرکز اورژانس استان ارسال کنند.

نرگش عسگری افزود: هدف از اجرای این برنامه را برجسته سازی قهرمانان گمنام و خدمات اورژانس، ارتقای سواد سلامت و تغییر رفتار اجتماعی و تقویت همکاری و هم‌افزایی رسانه‌ها و اورژانس دانست.

به گفته وی آثاری که از ابتدای اردیبهشت تا ۱۵ شهریورماه امسال در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها ثبت و منتشر شود، در بخش مسابقه جشنواره رقابت می‌کنند.