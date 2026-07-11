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بیش از ۷۰ تن بذر اصلاح شده در طبقه گواهیشده گندم رقم برزگر برای نخستین بار در شهرستان خاش برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: در سال زراعی جاری با هدف تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان و توسعه استفاده از بذرهای اصلاحشده، طرح تولید بذر گواهیشده در سطح ۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان با کشت پنج تن بذر مادری رقم برزگر آغاز شد.
مجتبی خاشی اظهار کرد: این اقدام گامی مؤثر در راستای تأمین نهادههای باکیفیت و خودکفایی کشاورزان منطقه است.
وی با بیان اینکه رقم «برزگر» سازگاری بسیار بالایی با شرایط اقلیمی خاش دارد، افزود: این طرح تحت نظارت دقیق کارشناسان جهاد کشاورزی و بر اساس دستورالعملهای فنی تولید بذر اجرا که منجر به برداشت بیش از ۷۰ تن محصول باکیفیت شد.
مدیر جهاد کشاورزی خاش تصریح کرد: محصول برداشتشده پس از تحویل به کارگزار و در مراحل بوجاری، ضدعفونی، فرآوری و بستهبندی، به عنوان بذر استاندارد و گواهیشده آماده توزیع میان کشاورزان این شهرستان و مناطق هماقلیم برای کشت در سال زراعی آینده خواهد بود.
وی، تولید بذر در خاش را راهبردی برای کاهش هزینههای تولید و ارتقای بهرهوری مزارع دانست و تأکید کرد: در دسترس بودن بذر استاندارد، دسترسی کشاورزان به نهادههای اصلاحشده را تسهیل کرده و نقش تعیینکنندهای در افزایش عملکرد محصول در واحد سطح ایفا میکند.
خاشی خاطرنشان کرد: توسعه تولید بذرهای گواهیشده متناسب با شرایط آبوهوایی، علاوه بر تقویت امنیت غذایی، گامی جدی در مسیر کشاورزی دانشبنیان و پایداری تولید در استان سیستان و بلوچستان محسوب میشود.