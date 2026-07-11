به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا قزوه، دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید»، در نشست خبری این همایش با اشاره به اهتمام رهبر شهید به شعر و ادبیات اظهار کرد: ایشان همانند امام خمینی(ره)، شخصیتی ادیب، شاعر و آشنا با هنر بودند و همواره شعر را سرمایه ملی می‌دانستند و بر حمایت از ادبیات تأکید داشتند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی و ادبی است، افزود: هر سه رهبر انقلاب، یعنی امام خمینی(ره)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، با ادبیات و هنر مأنوس بوده‌ و هستند و همین ویژگی، جایگاه شعر را در جمهوری اسلامی ایران ممتاز کرده است.

قزوه با اشاره به جلسات سالانه شاعران با رهبر شهید انقلاب گفت: این نشست‌ها در سال‌های گذشته تأثیر عمیقی بر جریان شعر معاصر فارسی و حتی شاعران دیگر کشورها گذاشت و بسیاری از شاعران خارجی، شهرت خود را مدیون حضور در این محافل می‌دانند.

دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» استقبال شاعران از این رویداد را کم‌نظیر توصیف کرد و افزود: آثار فراوانی از ایران و کشورهای مختلف از جمله افغانستان، عراق، لبنان، یمن، پاکستان، هند و دیگر کشورهای جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی از آماده‌سازی بیش از ۱۰ جلد کتاب از این آثار خبر داد و گفت: این مجموعه با همکاری گروه‌های تخصصی داوری، صفحه‌آرایی و نشر آماده رونمایی شده و تلاش شده است با کیفیت مناسب و در عین حال با هزینه‌ای قابل دسترس برای عموم منتشر شود.

قزوه با قدردانی از مشارکت شاعران و نهادهای فرهنگی در برگزاری این رویداد اظهار کرد: حدود ۱۶ گروه تخصصی در بخش‌های مختلف، از داوری تا آماده‌سازی آثار، همکاری داشتند و داوری اشعار فارسی نیز در ۱۲ نشست تخصصی انجام شد.

وی افزود: عنوان مجموعه آثار «جهان مرد» انتخاب شده است؛ نامی که به گفته وی، شایسته شخصیت رهبر شهید است و بازتاب‌دهنده جایگاه ایشان در میان ملت ایران و آزادگان جهان محسوب می‌شود.

دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» در پایان ابراز امیدواری کرد نسخه نهایی و کامل این مجموعه تا سالگرد شهادت رهبر شهید منتشر و به مرجعی ماندگار برای شعر مقاومت و ادبیات انقلاب اسلامی تبدیل شود.