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دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» با تأکید بر جایگاه ادبی رهبر شهید، از رونمایی بیش از ۱۰ جلد کتاب شامل اشعار شاعران ایرانی و خارجی در وصف ایشان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا قزوه، دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید»، در نشست خبری این همایش با اشاره به اهتمام رهبر شهید به شعر و ادبیات اظهار کرد: ایشان همانند امام خمینی(ره)، شخصیتی ادیب، شاعر و آشنا با هنر بودند و همواره شعر را سرمایه ملی میدانستند و بر حمایت از ادبیات تأکید داشتند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی و ادبی است، افزود: هر سه رهبر انقلاب، یعنی امام خمینی(ره)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، با ادبیات و هنر مأنوس بوده و هستند و همین ویژگی، جایگاه شعر را در جمهوری اسلامی ایران ممتاز کرده است.
قزوه با اشاره به جلسات سالانه شاعران با رهبر شهید انقلاب گفت: این نشستها در سالهای گذشته تأثیر عمیقی بر جریان شعر معاصر فارسی و حتی شاعران دیگر کشورها گذاشت و بسیاری از شاعران خارجی، شهرت خود را مدیون حضور در این محافل میدانند.
دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» استقبال شاعران از این رویداد را کمنظیر توصیف کرد و افزود: آثار فراوانی از ایران و کشورهای مختلف از جمله افغانستان، عراق، لبنان، یمن، پاکستان، هند و دیگر کشورهای جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
وی از آمادهسازی بیش از ۱۰ جلد کتاب از این آثار خبر داد و گفت: این مجموعه با همکاری گروههای تخصصی داوری، صفحهآرایی و نشر آماده رونمایی شده و تلاش شده است با کیفیت مناسب و در عین حال با هزینهای قابل دسترس برای عموم منتشر شود.
قزوه با قدردانی از مشارکت شاعران و نهادهای فرهنگی در برگزاری این رویداد اظهار کرد: حدود ۱۶ گروه تخصصی در بخشهای مختلف، از داوری تا آمادهسازی آثار، همکاری داشتند و داوری اشعار فارسی نیز در ۱۲ نشست تخصصی انجام شد.
وی افزود: عنوان مجموعه آثار «جهان مرد» انتخاب شده است؛ نامی که به گفته وی، شایسته شخصیت رهبر شهید است و بازتابدهنده جایگاه ایشان در میان ملت ایران و آزادگان جهان محسوب میشود.
دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» در پایان ابراز امیدواری کرد نسخه نهایی و کامل این مجموعه تا سالگرد شهادت رهبر شهید منتشر و به مرجعی ماندگار برای شعر مقاومت و ادبیات انقلاب اسلامی تبدیل شود.