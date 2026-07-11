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مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت، آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای، با حضور علما و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهر لکهنو هند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با مراسم تدفین رهبر شهید امت، آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای، مجلس علمای هند با برگزاری آیین باشکوه قرائت قرآن و مجلس عزاداری در مسجد جامع شهر لکهنو، یاد و خاطره این شخصیت برجسته جهان اسلام را گرامی داشت.
در این مراسم، حجتالاسلام حیدر عباس رضوی روحانی هندی در سخنانی با اشاره به اهتمام رهبر شهید به حفظ و فهم قرآن کریم اظهار داشت: آیتالله العظمی سید علی خامنهای همواره در کنار تأکید بر حفظ قرآن، بر درک عمیق مفاهیم آن نیز اصرار داشت و این نگاه قرآنی در مراسم تشییع پیکر ایشان، با حضور هیئتها و شخصیتهای مختلف و تلاوت گسترده آیات الهی، بهخوبی نمایان شد.
وی افزود: امروز دشمنان از فضای همدلی و وحدت میان مسلمانان نگران هستند؛ ازاینرو وظیفه همه ماست که این اتحاد و همبستگی را حفظ و تقویت کنیم.
حجتالاسلام سعیدالحسن مبلّغ هندی با تجلیل از شخصیت رهبر شهید گفت: آیتالله العظمی سید علی خامنهای بهراستی «شهید امت» است؛ زیرا جان خود را در راه عزت امت اسلامی و سربلندی اسلام فدا کرد. حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر ایشان نیز نشان داد که این شخصیت بزرگ از محبوبیت و جایگاه ویژهای در میان ملتهای مسلمان برخوردار بود.
حجتالاسلام حسنین باقری، روحانی هندی، نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم از آیین تشییع رهبر شهید اظهار داشت: خداوند محبت آیتالله العظمی سید علی خامنهای را در دلهای مردم قرار داده است و این حقیقت در حضور گسترده و کمنظیر مردم در مراسم تشییع ایشان بهروشنی نمایان شد.
وی افزود: امروز نگاه جهانیان به ایران دوخته شده است و حضور گسترده مردم از مذاهب و ملیتهای مختلف در مراسم تشییع، گواه روشنی بر محبوبیت این رهبر شهید است. همچنین مراسم باشکوهی که در عراق برای بزرگداشت ایشان برگزار شد، صحنهای کمنظیر و تاریخی بود و نشان داد که شخصیت ایشان فراتر از مرزهای جغرافیایی، در دل ملتهای مسلمان جای دارد.