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مدیر حوزه علمیه خراسان از حضور گسترده و تاریخی مردم در آیین تشییع و بدرقه امام شهید انقلاب اسلامی، قدردانی و بر لزوم پیگیری مطالبه مردم در خونخواهی، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حجتالاسلام والمسلمین علی خیاط، مدیر حوزه علمیه خراسان، ،در پیامی به مناسبت حماسه عظیم تشییع و بدرقه امام شهید انقلاب اسلامی، این حضور کمنظیر را یکی از ماندگارترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام توصیف کرد و آن را تجلی ایمان، بصیرت، وحدت و وفاداری ملت ایران به امام جامعه و آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و ضمن تاکید بر لزوم پیگیری مطالبه مردم در خونخواهی، با تقدیر از ملت ایران، ملت عراق، مراجع عظام تقلید، علما، موکبداران، نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی، اصحاب رسانه و همه دستاندرکاران برگزاری این مراسم، بر ضرورت تبدیل این حماسه تاریخی به سرمایهای ماندگار برای آینده انقلاب اسلامی تأکید کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حماسه عظیم تشییع و بدرقه امام شهید انقلاب اسلامی، از رخدادهای ماندگار تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام است. این حضور معنادار و تاریخ ساز، تنها ابراز احساسات نسبت به یک شخصیت بزرگ نبود، بلکه جلوهای از ایمان، بصیرت و وفاداری ملتی به امام جامعه و آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مسیر عزت، استقلال و مقاومت بود. این اجتماع تاریخی ،علیرغم همه توطئهها و فشارها نشان داد انقلاب اسلامی مردم ایران استوارتر از گذشته است و ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با وحدت و آگاهی از آرمانها و سرمایه های ملی و تمدنی خود پاسداری میکند. اجتماع تاریخ سازی که آثار سیاسی، امنیتی و بینالمللی آن، سالها در معادلات منطقه و جهان نمایان خواهد بود.
هر چند شهادت آن قائد شهید قدساللهنفسه برای جهان اسلام ثلمه جبران ناپذیری است اما راه آن امام شهید و اندیشه و منظومه فکری و سیره عملی ایشان پیش روی ماست.
تبعیت از ولیفقیه که اینک در خلف صالح ایشان حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(دامتبرکاته) تبلور یافته است مهمترین مولفه برای پاسداری از اتحاد مقدس ملت و تلاش مستمر برای رساندن ایران اسلامی به قلههای پیشرفت، عدالت و تمدن نوین اسلامی است. دست یابی به قلههای بزرگ ترسیمی آن رهبر شهید، امروزه بیش از هر زمان دیگری، نیازمند حفظ انسجام ملی، استمرار حضور آگاهانه مردم در صحنه، تقویت امید، پرهیز از اختلاف و تلاش مسئولان برای صیانت از دستاوردهای جنگ و این حماسه بزرگ است.
شعارهای مردم در این مراسم، بهویژه مطالبه خونخواهی امام شهید، بیانگر روح زنده مقاومت و عدالتخواهی در جامعه است. این پیام مردمی باید با حکمت، تدبیر و اقتدار مورد توجه قرار گیرد و در چارچوب مصالح عالی امت اسلامی، به نتیجهای بازدارنده و عزتآفرین بینجامد.
اینجانب بر خود لازم میدانم از ملت بزرگ، بصیر و وفادار ایران اسلامی، ملت شریف عراق، مراجع عظام تقلید، علما و حوزههای علمیه، موکبداران، خادمان، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و امنیتی، دستگاههای اجرایی، اصحاب رسانه، هیئتهای مذهبی و همه کسانی که با اخلاص و احساس مسئولیت، زمینه برگزاری این مراسم باشکوه را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنم. این همدلی و همکاری، جلوهای روشن از فرهنگ اهلبیت علیهمالسلام و نشانه ظرفیت بزرگ امت اسلامی برای عبور از سختیها و ساختن آیندهای روشنتر است.
امروز وظیفه همه ما آن است که این حضور تاریخی را به یک خاطره باشکوه محدود نکنیم، بلکه آن را به سرمایهای برای آینده انقلاب اسلامی تبدیل کنیم.
امید است ملت و مسئولان با توکل بر خداوند متعال و تمسک به مکتب اهلبیت(علیهمالسلام)، تحت زعامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(اداماللهظله) گامهای استوارتری در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و رساندن ایران عزیز به قلههای عزت و پیشرفت بردارند، انشاءالله.