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معاون علمی رئیسجمهور با اعلام رویکرد جدید این معاونت، از تمرکز بر توسعه پارکهای مأموریتمحور و زیستبومهای تخصصی خبر داد و تأکید کرد که تکمیل زنجیره ارزش از ایده تا خلق ثروت، محور اصلی سیاستگذاریهای جدید خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، در بازدید از طرحهای فناورانه و نوآورانه دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران و بررسی تخصصی طرح «دهکده نوآوری کشاورزی، امنیت غذایی و زیستفناوری»، بر لزوم عبور از مدلهای سنتی پارکهای فناوری و حرکت به سمت ایجاد اکوسیستمهای تخصصی و ثروتآفرین تأکید کرد و از تغییر پارادایم سیاستهای حمایتی این معاونت از حمایتهای پراکنده از شرکتهای دانشبنیان به توسعه الگوی مبتنی بر توسعه زیستبومهای فناوری خبر داد.
وی با تأکید بر ضرورت همراستا شدن زیستبوم فناوری کشور با الگوهای بینالمللی و نسلهای جدید پارکهای علم و فناوری افزود: بخش قابل توجهی از پارکهای علم و فناوری کشور همچنان در چارچوب نسلهای اول و دوم فعالیت میکنند، در حالی که رویکردهای نوین جهانی بر توسعه اکوسیستمهای نسل چهارم متمرکز است؛ رویکردی که در آن به جای حمایت منفرد از شرکتها، کل زنجیره خلق ارزش از ایده تا تولید ثروت، اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی و اقتدارآفرینی مورد حمایت قرار میگیرد.
افشین، اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر ساختار بسیاری از پارکهای فناوری ما صرفاً به تأمین فضای فیزیکی و شرکتمحوری محدود شده است. این در حالی است که دنیا اکنون چهار نسل از پارکهای فناوری را تجربه کرده و ما در معاونت علمی به دنبال معرفی و پایهگذاری نسل پنجم این پارکها در کشور هستیم.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارِ عملیاتی برای تحقق ماموریتهای میدانی پارکهای علم و فناوری گفت: در سیاست جدید، معاونت علمی به جای تزریق بودجه برای ساختوساز، یک «اعتبار حمایتی مشخص» برای پارکهای مأموریتمحور در نظر میگیرد.
رییس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه شرط تخصیص این حمایتها، ورود بخش خصوصی، دانشگاه و پارک علم و فناوری به عرصه تعریف پروژههای مشترک است، افزود: در صورتی که پارک بتواند به کمک شرکتها، چالشهای صنعت را پاسخ دهد، معاونت علمی در قالب پوشش ریسک تحقیق و توسعه و قراردادهای جانبی، از این تعاملات حمایت خواهد کرد.
وی مفهوم نسل جدید پارکهای فناوری را «زیستبوممحور» توصیف کرد و افزود: در این رویکرد جدید، زنجیره ارزش از خلق ایده تا تولید ثروت به هم متصل است. ایده در دانشگاهها پرورش مییابد، شرکتها حول آن ایده شکل میگیرند، صنایع بزرگ به این شرکتها پیوند میخورند و حضور شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر، چرخه ثروتآفرینی از فناوری را تکمیل میکند.
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه صرف برخورداری از فناوری پیشرفته برای تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان کافی نیست، تصریح کرد: زمانی میتوان از موفقیت یک فناوری سخن گفت که بتواند به خلق ثروت، حل مسائل کشور و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی منجر شود. بر همین اساس، سیاستهای جدید معاونت علمی بر تکمیل زنجیره ارزش و هدایت ایدهها تا مرحله تجاریسازی و اثرگذاری متمرکز خواهد بود.
ارتقای مفهوم «دانشبنیان» به «قدرتبنیان
افشین، با تأکید بر نقش تعیینکننده علم و فناوری در اقتدار کشورها خاطرنشان کرد: امروز قدرت واقعی کشورها از مسیر سرمایهگذاری در علم، فناوری و نوآوری شکل میگیرد و هر کشوری که بتواند سرمایهگذاری مؤثرتری در این حوزه انجام دهد، جایگاه بالاتری در عرصه اقتدار، رقابتپذیری و توسعه خواهد داشت.
معاون علمی رییس جمهور در ادامه تاکید کرد: ما به دنبال تثبیت مفهوم «قدرتبنیان» در زیستبوم اقتصاد دانشبنیان هستیم. شرکتهای دانشبنیان ومجموعههای فناور، باید با تزریق نوآوری و حمایت از رویکردهای مأموریتگرا، جایگاه واقعی کشور را در اقتدار و امنیت فناورانه، به ویژه در حوزههایی همچون کشاورزی، غذا و زیستفناوری در منطقه تحقق ببخشند.
افشین، با اشاره به نزدیک بودن طرح دهکده نوآوری و فناوری کشاورزی، امنیت غذایی وزیست فناوری این دانشگاه، به الگوی نوین پارکهای علم و فناوری گفت: ما آمادگی کامل داریم تا با تخصیص اعتبارات هدفمند، از برنامههای توسعهای و زیستبوم این مجموعه حمایت کنیم.
وی افزود: این طرح، به جای تمرکز بر یک فناوری خاص، یک مسئله ملی یعنی کشاورزی و امنیت غذایی را محور قرار داده و از مجموعهای از فناوریها از جمله اصلاح بذر، بهبود خاک، هوش مصنوعی، فناوریهای نوین و راهکارهای حوزه انرژی برای تکمیل زنجیره ارزش بهره میگیرد.