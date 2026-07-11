با استقرار تیم‌های امدادی و جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در مسیر‌های منتهی به مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و همچنین در مراسم مشهد مقدس، به ۲۰ هزار و ۳۲۰ نفر از زائران و شرکت‌کنندگان خدمات ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی گفت: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، امدادی و داوطلبی جمعیت هلال‌احمر استان از ابتدای مأموریت در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و نیرو‌ها در نقاط از پیش تعیین‌شده در مشهد مقدس و محور‌های مواصلاتی استان مستقر شدند.

محمدپور با اشاره به پوشش امدادی مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد مقدس، افزود: در مجموع ۳ هزار و ۱۴۵ مورد امدادخواهی و مراجعه با تلاش نیرو‌های هلال احمر ثبت شد که از این تعداد، هزار و ۷۲۰ مورد خدمات کمک‌های اولیه، شامل پانسمان، بانداژ و سایر اقدامات درمانی اولیه، ۶۸۵ مورد خدمات روانی و اجتماعی و ۷۴۰ مورد انتقال مصدومان و بیماران به مراکز درمانی موقت و دائم انجام شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌جنوبی، گفت: پوشش امدادی مسیر خیابان امام رضا (ع) از محدوده ترمینال تا امام رضای ۲۸ با استقرار تیم‌های عملیاتی استان در ۳۰ نقطه از پیش جانمایی‌شده انجام شد.

محمدپور با اشاره به توان عملیاتی این مأموریت، افزود: ۳۵۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۰۰ تیم امدادی با استفاده از ۹ دستگاه اتوبوس به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی گفت: همچنین پنج دستگاه آمبولانس برای تقویت ظرفیت امدادی به تهران و مشهد اعزام و ۹۰ دستگاه مه پاش نیز به همراه تیم‌های عملیاتی در محل مأموریت به‌کارگیری شد.

محمدپور افزود: در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس با مشارکت ۱۲۶ داوطلب و همکاری خانه‌های هلال در مناطق مختلف استان، در مجموع ۱۷ هزار و ۱۷۵ نفر از خدمات اسکان موقت، پذیرایی و امدادی بهره‌مند شدند و ۶۰۵ نفر پایش و کنترل فشار خون نیز انجام گرفت.

محمدپور با اشاره به آماده‌باش کامل مجموعه هلال‌احمر استان در هفته گذشته، گفت: تمامی شعب، کارکنان، نجاتگران، تیم‌های عملیاتی، خانه‌های هلال، پایگاه‌ها و مراکز امدادی در این مأموریت فعال بودند، به‌گونه‌ای که ظرفیت ۳۱ پایگاه ثابت و موقت، ۱۱ مرکز ERC، یک مرکز EOC، یک تیم واکنش سریع، دو تیم آنست، ۲۰۰ خانه هلال و تمامی پایگاه‌های امداد و نجات بین‌شهری و خانه‌های هلال حاشیه محور‌های منتهی به مشهد در خدمت این عملیات قرار گرفت.