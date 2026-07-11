هشدار سطح نارنجی در خصوص تقویت ناپایداری‌های جوی و وزش باد شدید و گرد و خاک در مرز شرقی و شهرستان نهبندان خراسان جنوبی صادر شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک تا پایان هفته در استان گفت: هشدار سطح نارنجی در خصوص تقویت ناپایداری‌های جوی و وزش باد شدید و گرد و خاک در مرز شرقی و شهرستان نهبندان خراسان جنوبی صادر شد.

زارعی افزود: باد‌های ۱۲۰ روزه در خراسان جنوبی از امروز شدت می‌گیرد و تا پایان هفته ادامه دارد و احتمال خسارت وجود دارد.

وی گفت: بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در ساعات آلوده از تردد غیرضروری خودداری کرده و حتماً از ماسک استفاده کنند.