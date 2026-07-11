پخش زنده
امروز: -
مجموعه مستند «فیلسوف جنگ»، مجموعه تاریخی «رحیل»، مجموعه نمایشی «مثل هیچکس» و مجموعه مستند «مهندسی مرگبار»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «فیلسوف جنگ» محصول موسسه فرهنگی روایت فتح به بازخوانی حیات استراتژیک و مجاهدتهای بیوقفهٔ سپهبد شهید غلامعلی رشید میپردازد، فرماندهای که از سالهای مبارزه پیش از انقلاب تا دوران دفاع مقدس و فراتر از آن، بهعنوان یکی از برترین طراحان نظامی جهان شناخته میشد.
مجموعه مستند «فیلسوف جنگ» به کارگردانی محسن اردستانی رستمی و تهیه کنندگی شهرام ناصری، به بررسی ابعاد شخصیتی، اندیشههای راهبردی و نقش بیبدیل سپهبد شهید غلامعلی رشید در عرصههای نظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.
این مجموعه، مستندی جامع از زندگی فرماندهای است که سالها در عرصههای سخت و پیچیده دفاعی، نبوغ خود را در طراحی عملیاتهای سرنوشتساز به اثبات رساند. مستند «فیلسوف جنگ» با نگاهی دقیق و واکاوانه، تلاش میکند تا زوایای ناگفتهای از جایگاه این «ابر استراتژیست» معاصر ایران را برای مخاطبان ترسیم کند.
شهید غلامعلی رشید که عمر بابرکت خویش را در سنگرهای پاسداری از آرمانهای انقلاب گذراند، در سالهای اخیر در قامت یکی از برترین فرماندهان نظامی جهان در عرصه طراحی و دکترین دفاعی شناخته میشد. او سرانجام در لحظات آغازین دفاع مقدس دوم (جنگ ۱۲ روزه)، در پی حمله هوایی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی به منزلش، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
مجموعه مستند «فیلسوف جنگ»، از امروز هر شب حوالی ساعت ۲۳:۵۵ از شبکه دو پخش می شود.
مجموعه تاریخی و ماجراجویانه «رحیل» به تهیهکنندگی رامین عباسیزاده و کارگردانی مشترک رامین عباسیزاده و مسعود آبپرور، از امشب با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش می شود.
این مجموعه داستانی که محصول سال ۱۴۰۲ است در فضایی تاریخی و ماجراجویانه روایت میشود و در دو فصل تولید شده است.
این مجموعه با هنرمندی اندیشه فولادوند، حمیدرضا آذرنگ، ثریا قاسمی، نسیم ادبی، هومن برقنورد، فرخ نعمتی، کاظم هژیرآزاد، ریحانه رضی، علی عباسیزاده، یک داستان عاشقانه از یک شاهزاده قاجار را در کوران تغییر سلسله روایت میکند که چگونه گرفتار توطئههای اطرافیان ازجمله جادوگری به نام بیتاج میشود و ...
علاقهمندان میتوانند «رحیل» را از امشب، هر هفته جمعه تا سهشنبه ساعت ۲۳ از شبکه فراتر دنبال کنند. بازپخش این مجموعه نیز روز بعد ساعتهای ۱۰:۳۰ و ۱۶:۳۰ خواهد بود.
مجموعه نمایشی «مثل هیچکس» از امروز ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش می شود.
سریال «مثل هیچکس» به کارگردانی عبدالحسین برزیده، تهیه کنندگی محمد علی اسلامی و نویسندگی علی اکبر محلوجیان، سال ۱۳۸۷ از شبکه دو تولید و پخش شده است.
این سریال داستان برادر بزرگ تری است که مسئولیت هدایت خانواده را بعد از فوت پدر به عهده گرفته است.
بازیگرانی همچون حسین یاری، پرویز پور حسینی، حمید ابراهیمی، اصغر همت، جواد عزتی و پروانه معصومی در این سریال نقش آفرینی کردهاند.
مجموعه مستند علمی و مهندسی «مهندسی مرگبار» محصول سال ۲۰۲۵ کشور اسلواکی، از امروز تا چهارشنبه ۲۴ تیر در قالب برنامه «چهارسوی علم» از شبکه چهار پخش میشود.
این مجموعه مستند علمی و مهندسی که محصول سال ۲۰۲۵ کشور اسلواکی است، در پنج قسمت به بررسی حوادث بزرگ ناشی از خطاهای مهندسی، طراحیهای نادرست و اشتباهات فنی میپردازد.
در هر قسمت، یک موضوع محوری انتخاب شده و سه حادثه شاخص مرتبط با آن، از منظر عوامل فنی، مهندسی و پیامدهای ناشی از آن مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. «مهندسی مرگبار» با بهرهگیری از تصاویر مستند، بازسازی حوادث و تحلیلهای کارشناسی، مخاطبان را با اهمیت رعایت اصول مهندسی و نقش طراحی صحیح در پیشگیری از حوادث آشنا میکند.
این مجموعه هر روز ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعتهای ۲ بامداد و ۷ صبح بازپخش می شود.