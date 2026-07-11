به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: اکنون ساخت استخر‌های ذخیره آب، جاده‌های بین مزارع و ایجاد ۹۵ قطعه مزرعه پنج هکتاری با شش ایستگاه در دشت جگین آغاز شده است.

مسعود گرگیج با تأکید بر تأثیرات مثبت این طرح بر معیشت مردم منطقه گفت: این سرمایه‌گذاری مستقیماً در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه پایدار کشاورزی در مناطق شرق استان موثر است.

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وی گفت: هدف نهایی این طرح، کشت موز در هزار هکتار باغ است که در حال حاضر مرحله نخست آن به مساحت ۴۳۰ هکتار در دست اجراست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز از کشور خارج می‌شود افزود: توسعه مزارع پرورش موز در این مناطق، راهکاری کلیدی برای کاهش وابستگی به واردات، صرفه‌جویی در خروج ارز و تقویت تولید داخلی است.