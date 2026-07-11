رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه تهران گفت: قیمت‌های مصوب این اتحادیه پس از بررسی و تأیید اتاق اصناف تهران به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده، اما در برخی موارد این نرخ‌ها مبنای عمل قرار نگرفته و قیمت‌گذاری به‌صورت منطقه‌ای انجام می‌شود که این قیمت‌گذاری با نرخ‌های مصوب همخوانی ندارد.

اکبر صدقی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: نرخ‌های مصوب با هدف ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق خانواده‌ها و واحدهای صنفی تدوین شده و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، این مصوبات را ملاک عمل قرار دهند.

رئیس اتحادیه صنف خیاطان زنانه و مردانه تهران با بیان اینکه در برخی موارد انجمن‌های اولیا و مربیان نرخ‌های مصوب اتحادیه را ملاک قرار نمی‌دهند، گفت: انتخاب پیمانکار، انجام اندازه‌گیری و دوخت لباس فرم مدارس باید از طریق واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و با هماهنگی اتحادیه انجام شود تا کیفیت خدمات، رعایت نرخ‌های مصوب و حقوق مصرف‌کنندگان تضمین شود.

وی افزود: گزارش‌هایی به اتحادیه رسیده که در برخی موارد، با پیمانکارانی همکاری می‌شود که بعضاً فاقد مجوزهای لازم هستند. به اعتقاد ما، این روند می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی و تضعیف حقوق واحدهای صنفی مجاز شود.

آقای صدقی با تاکید بر اینکه نرخ روپوش مدارس پس از تأیید اتاق اصناف تهران ابلاغ شده، خواستار اجرای قیمت‌های مصوب و استفاده از واحدهای دارای پروانه کسب شد.