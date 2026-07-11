به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیکر استوار دوم شهید علیرضا بالیده صبح امروز از هیات ابوالفضلی به سمت گلزار شهدای بیرجند با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان و اقشار مختلف مردم، بر روی دستان مردم شهید پرور این شهر تشییع شد.

استوار دوم شهید علیرضا بالیده از کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اهل شهرستان بیرجند بود که در تاریخ ۱۷ تیر ماه در حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی به پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس به فیض شهادت رسید.

پیکر مطهر شهید در گلزار شهدای بیرجند خاکسپاری شد.

این شهید والامقام متولد ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۳ در بیرجند بود.