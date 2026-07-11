رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی اظهار کرد: آزمون‌های نهایی بدون تغییر و بر اساس برنامه ابلاغی، از ۲۱ تیرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین صادقی گفت‌: با توجه به برگزاری آیین تشییع و تدفین امام شهید ایران آزمون درس دین و زندگی پایه یازدهم که قرار بود ۲۰ تیرماه برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شد.

صادقی افزود: آزمون درس دین زندگی پایه یازدهم به ۵ مرداد ماه انتقال یافت تا دانش‌آموزان فارغ از نگرانی امتحانات در این آیین معنوی شرکت کنند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی گفت: سایر امتحانات نهایی، مطابق برنامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش بدون هیچ تغییری در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در امتحانات نهایی تیر و مرداد امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در حدود ۵۵۰۰ حوزه امتحانی شرکت خواهند کرد.

صادقی ضمن اشاره به آمار داوطلبان و دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم، گفت: بیشترین مراکز آزمون مربوط به ترتیب مربوط به استان‌های فارس با حدود ۴۰۷ مرکز، خوزستان با ۴۰۰ مرکز و تهران با ۳۹۰ مرکز آزمون و کمترین آمار مربوط به استان سمنان با ۴۹ مرکز است.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی، حداکثر تا ۲۰ تیرماه فرصت دارند از طریق مدرسه محل تحصیل یا مراجعه به نشانی اینترنتی my.medu.ir اقدام کنند.

بر همین اساس، دانش‌آموزان برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی، لزومی به مراجعه به مدرسه محل تحصیل ندارند و از تاریخ ۱۸ تیر با مراجعه به نشانی http://my.sanjesh.org و my.medu.ir می‌توانند کارت خود را مشاهده و دریافت کنند.