هلال احمر اعلام کرد: با افزایش دمای هوا و تداوم روز‌های گرم، خطر بروز گرمازدگی و دیگر عوارض ناشی از گرمای شدید بیش از هر زمان دیگری سلامت افراد را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پایگاه اصلاع رسانی هلال احمر اعلام کرد: با افزایش دمای هوا و تداوم روزهای گرم، خطر بروز گرمازدگی و دیگر عوارض ناشی از گرمای شدید بیش از هر زمان دیگری سلامت افراد را تهدید می‌کند. رعایت چند نکته ساده اما مهم، از مصرف کافی مایعات تا پرهیز از حضور غیرضروری در ساعات اوج گرما، مراقبت از کودکان و ... از بروز حوادث و مشکلات ناشی از گرمای شدید پیشگیری می‌کند.

بر اساس این اطلاعیه: آگاهی از راهکار‌های پیشگیری از گرمازدگی و رعایت توصیه‌های ایمنی، نقش مهمی در حفظ سلامت شهروندان دارد. در اینجا به نکاتی کاربردی در این زمینه اشاره شده است:

آمادگی در برابر گرمای شدید هوا

۱- برای کاهش دمای هوا و بازتاب بیشتر نور خورشید در ساختمان‌سازی از مواد و مصالح با رنگ روشن استفاده کنید.

۲- برای آمادگی در برابر گرمای شدید هوا، فضایی را در حیاط خانه و محوطه جلوی آن، برای کاشت درختان و گیاهان اختصاص دهید؛ گیاهان، به‌ویژه درختان، با ایجاد سایه روی سطح زمین، به‌طور مستقیم و با رهاسازی رطوبت در جو و افزایش آب در هوا، به‌طور غیرمستقیم، باعث خنکی هوا می‌شوند.

۳- برای کاهش گرمای هوا در صورت امکان، تمام یا قسمتی از بام خانه خود را با گیاهان بپوشانید.

۴- برای کاهش گرمای هوا روی تراس‌ها و بالکن‌ها، فضایی را برای قرار دادن گلدان‌های گل و گیاه اختصاص دهید.

۵- برای آمادگی در برابر گرمای شدید هوا، سیستم سرمایشی و تهویه هوای محل سکونت خود را بررسی و سرویس کنید.

۶- برای خنک نگه‌داشتن فضای خانه، ساختمان خود را عایق‌کاری و شیشه پنجره‌ها را دوجداره کنید.

۷- برای آمادگی در برابر گرمای شدید هوا، پنجره‌های آفتاب‌گیر را با پرده‌های ضخیم و سایه‌بان بپوشانید.

اگر در معرض گرمای شدید قرار گرفتیم، چه کنیم؟

۱- هنگام گرمای شدید اگر دستگاه خنک‌کننده و تهویه ساختمان خوب کار نمی‌کند، در طبقات پایین و دور از اشعه آفتاب بمانید.

۲- در زمان وقوع گرمای شدید می‌توانید برای در امان ماندن از گرما به سالن‌ها و مراکز عمومی نظیر کتابخانه، مدارس، سینماها، فروشگاه‌های بزرگ و... که دارای دستگاه‌های خنک‌کننده و تهویه بزرگ هستند، بروید.

۳- هنگام گرمای شدید و اوج ساعات تابش مستقیم آفتاب، حتی‌المقدور از خارج شدن از مکان‌های سرپوشیده و خنک اجتناب کنید.

۴- به‌منظور حفظ سلامت در برابر گرمای شدید سطح فعالیت‌های خود را کاهش دهید و از قرار گرفتن در معرض مستقیم آفتاب خودداری کنید.

۵- در زمان وقوع گرمای شدید از انجام کار‌های طاقت‌فرسا در ساعات گرم روز خودداری کنید و در صورت امکان آن کار را در خنک‌ترین ساعات روز انجام دهید.

۶- اگر هنگام گرمای شدید مجبور به ترک محیط سرپوشیده شدید، سعی کنید حتی‌الامکان در سایه حرکت کنید.

۷- هنگام گرمای شدید لباس‌های نخی، سبک، گشاد و دارای رنگ روشن بپوشید به‌طوری‌که سطح بیشتری از پوست و بدن‌تان را پوشش دهد.

۸- هنگام گرمای شدید لباس‌های نخی و خنک بپوشید.

۹- درگرمای شدید با پوشیدن کلاه‌های دارای نقاب و رنگ روشن می‌توان از ناحیه سروصورت با ایجاد سایه، مراقبت کرد.

۱۰- هنگام گرمای شدید اگر مجبور به تردد در سطح شهر با وسیله نقلیه بودید برای کاهش حرارت و بازتابش نور خورشید، بهتر است برای تردد از وسیله نقلیه‌ای با رنگ روشن و دارای سیستم خنک‌کننده استفاده کنید.

۱۱- به‌منظور حفظ سلامت در برابر گرمای شدید هوا، به‌طور منظم از آب و مایعات بدون کافئین استفاده کنید.

۱۲- در زمان وقوع گرمای شدید از مصرف نوشابه‌های الکلی خودداری شود.

۱۳- هنگام گرمای شدید همیشه یک بطری آب‌خنک برای نوشیدن و خنک کردن صورت و بدن همراه داشته باشید.

۱۴- برای محافظت از سلامت خود هنگام وقوع گرمای هوا، مصرف مداوم غذا‌های سبک و متعادل فراموش نشود. از مصرف قرص‌های نمک‌دار خودداری شود، مگر آنکه پزشک آن را توصیه کرده باشد.

۱۵- به‌منظور حفظ سلامت در برابر گرمای شدید از میوه‌های آب‌دار مانند هندوانه، طالبی، خربزه و سبزی‌های تازه استفاده کنید.

۱۶- هنگام گرمای شدید هیچ‌گاه کودکان و حیوانات را در داخل وسیله نقلیه‌ای که درهایش قفل است، رها نکنید.