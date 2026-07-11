رئیس هیئت مدیره شورای ملی نخود ایران، با اشاره به شرایط مساعد جوی امسال و افزایش سطح زیرکشت، از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید حبوبات در کشور خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، ناصر مرادی با بیان اینکه بازار حبوبات هم اکنون به اشباع رسیده است، گفت: برآوردها نشان می دهد امسال تولید حبوبات د مقایسه با پارسال ۱۰ تا ۱۵ درصد و در مورد نخود آبگوشتی بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت، که این موضوع نگرانی ها را بابت تأمین نیاز کشور برطرف کرده است.

وی افزود: تجارت، تابع عرضه و تقاضا است و سهمیه بندی واردات فقط سبب ایجاد رانت و فساد می شد. با تفویض اختیارات به استانداران مرزی از اسفندماه پارسال، سهمیه بندی های قبلی حذف و با تسهیل واردات، روند صعودی قیمت ها در کالاهایی مانند نخود، عدس و لوبیا متوقف و معکوس شد.

رئیس هیئت مدیره شورای ملی نخود ایران در پایان گفت: هم اکنون ۷۰ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین می شود و با توجه به کاهش تقاضا در بازار، در تأمین حبوبات هیچ مشکلی نداریم.