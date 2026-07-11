معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان در نشست مجازی مدیرکل و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش با مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق که با مهر پروژه مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان در نشست مجازی مدیرکل و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش با مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق که با مهر پروژه مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، گفت: ارتقای کیفیت و کاهش شکاف های یادگیری، توسعه عدالت آموزشی و افزایش نرخ پوشش تحصیلی از ارکان اصلی پروژه مهر در حوزه آموزش است.

ابوالحسن خسروشاهی گفت: برگزاری دقیق آزمون‌های نهایی و اجرای هدفمند پروژه مهر از اولویت های آموزش و پرورش استان است.

وی با تبیین ضرورت برگزاری دقیق آزمون‌های نهایی و تسریع در تکمیل فرآیندهای هدایت تحصیلی گفت: سنجش در نظام آموزشی در سه قالب سنجش از یادگیری، سنجش برای یادگیری و سنجش به مثابه یادگیری تعریف می‌شود و آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، سنجشی از میزان یادگیری دانش‌آموزان است؛ از این رو برگزاری دقیق، منظم و همراه با رعایت کامل ضوابط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان تصحیح دقیق و به‌موقع اوراق امتحانی را بخش مهمی از فرآیند یادگیری دانست و افزود: گروه‌های آموزشی، سرگروه‌ها و دبیران باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی لازم، زمینه تکمیل مطلوب فرآیند ارزشیابی را فراهم کنند.

خسروشاهی با اشاره به باز بودن سامانه «قلم» و لزوم صدور ابلاغ اعضا و برگزاری جلسات تخصصی، از شهرستان‌ها و مناطق خواست نسبت به رفع نقص نمرات در مهلت مقرر اقدام کنند تا فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان با مشکل مواجه نشود.

وی گفت: راهبری و ساماندهی ثبت‌نام دانش‌آموزان، شناسایی بازماندگان از تحصیل و دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل، پایش مستمر آمار ثبت‌نام و بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش برای جذب و نگهداشت دانش‌آموزان از مهم‌ترین اولویت‌های پروژه مهر است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان همچنین بر اجرای کلاس‌های جمع‌بندی و آمادگی آزمون‌های نهایی، طرح‌های تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان، برنامه‌های آموزشی و مهارتی تابستان، شناسایی دانش‌آموزان نیازمند حمایت آموزشی و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی در سال تحصیلی آینده تأکید کرد.

خسروشاهی از برگزاری موفق کلاس‌های آمادگی آزمون‌های نهایی در ۳۳ شهرستان و منطقه قدردانی کرد و گفت: هدایت تحصیلی و توسعه متوازن رشته‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی آموزش متوسطه است و بر اجرای کامل فرآیند هدایت تحصیلی، توسعه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها و مشارکت ظرفیت‌های برون‌سازمانی برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تاکید کرد.