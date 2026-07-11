کشف ۶۵۳ میلیارد تومان فرار مالیاتی در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان از کشف پرونده ی فرار مالیاتی یک شرکت تجاری به ارزش ۶۵۳ میلیارد تومان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سردار محمدرضا هاشمیفر گفت:در اجرای طرحهای مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان ، فعالیت یک شرکت را که از روش های پیچیده و متعددی برای فرار مالیاتی استفاده گرده بود شناسایی و رصد کردند.
فرمانده انتظامی لرستان افزود: پس از بررسیهای تخصصی و رصد دقیق اسناد و مستندات مالی مشخص شد این شرکت تجاری در استان با انجام اقدامات خلاف قانون،۶۵۳ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است.
سردار هاشمیفر بیان کرد: با هماهنگی قضایی، یک نفر از متهمان اصلی در این پرونده بازداشت و به همراه همه ی اسناد مربوطه برای مراحل قانونی به مرجع قضایی استان معرفی شد.
فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرد: پلیس با بهرهگیری از دانش تخصصی و همکاری نزدیک با سازمان امور مالیاتی، با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی که تضییع حقوق بیتالمال را در پی داشته باشد، برخورد قاطع خواهد کرد .