فرمانده انتظامی لرستان از کشف پرونده ی فرار مالیاتی یک شرکت تجاری به ارزش ۶۵۳ میلیارد تومان در استان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت:در اجرای طرح‌های مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان ، فعالیت یک شرکت را که از روش های پیچیده و متعددی برای فرار مالیاتی استفاده گرده بود شناسایی و رصد کردند.

فرمانده انتظامی لرستان افزود: پس از بررسی‌های تخصصی و رصد دقیق اسناد و مستندات مالی مشخص شد این شرکت تجاری در استان با انجام اقدامات خلاف قانون،۶۵۳ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است.

سردار هاشمی‌فر بیان کرد: با هماهنگی قضایی، یک نفر از متهمان اصلی در این پرونده بازداشت و به همراه همه ی اسناد مربوطه برای مراحل قانونی به مرجع قضایی استان معرفی شد.