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رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با تأکید بر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، از برنامهریزی این سازمان برای تحقق دو میلیون کیلومتر خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: توانمندسازی بخش خصوصی، محور اصلی سیاستهای سازمان در دوره جدید مدیریتی خواهد بود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمود فاطمی عقدا با اشاره به مأموریتهای پیشروی این سازمان افزود: انتظار میرود سازمان در سال ۱۴۰۵، تکلیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه مبنی بر برداشت دو میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی را بهطور کامل محقق کند.
وی با بیان اینکه سازمان باید متناسب با نیازها و انتظارات جدید کشور عمل کند، گفت: با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای موجود، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور باید در این دوره، مسئولانه، هدفمند و اثربخش به انجام مأموریتهای خود بپردازد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با تأکید بر نقشآفرینی بخش خصوصی در تحقق اهداف این سازمان افزود: در دوره جدید مدیریتی، سازمان در کنار بخش خصوصی خواهد بود و سیاست اصلی، توانمندسازی فعالان این بخش و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای ایجادشده در کشور، اعم از توان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی مرتبط، برای اجرای مأموریتها و تحقق تعهدات است.