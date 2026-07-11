به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اقدامات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی برای استقبال و ایمن سازی مسیر تردد زائران اربعین ادامه دارد.



۲۳ روز مانده تا اربعین حسینی اقدامات شاخص در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی برای استقبال از زائرین حرم اباعبدالله الحسین (ع) ادامه دارد.

این اقدامات شامل اصلاح جداول و رفوژ میانی محور ارومیه سلماس، عملیات پاکسازی حریم پیرانشهر به نقده و بالعکس، ایمن سازی و بهسازی تابلوهاو علائم در محور ارومیه مهاباد و شانه سازی محور نقده پیرانشهر و افزایش ضریب ایمنی محوراست.