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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس آباد از توزیع ۳۵۰۰ پرس غذاس گرم به مناسبت شام غربیان رهبر شهید در شهرستان پارس آباد اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پناهی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس آباد اظهار کرد: همزمان با آیین معنوی شام غریبان رهبر شهید، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج پارسآباد مغان با همراهی گروههای جهادی، بسیجیان و خیران، اقدام به پخت و توزیع ۳۵۰۰ پرس غذای گرم در میان عزاداران و شرکتکنندگان در این مراسم توزیع کرد.
وی گفت: این اقدام جهادی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، انجام شد و سفرهای از اخلاص و ارادت در چهارراه پارسآباد برای پذیرایی از عزاداران گسترده شد.
پناهی ادامه داد: مردم مؤمن و ولایتمدار پارسآباد پیش از آغاز مراسم، نماز لیلهالدفن را اقامه کردند و سپس با حضور پرشور در آیین شام غریبان، بار دیگر ارادت خود را به آرمانهای رهبر شهید به نمایش گذاشتند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پارس آباد ادامه داد: جهادگران بسیجی از ساعات اولیه روز با روحیهای جهادی و خالصانه، فرآیند تهیه، طبخ، بستهبندی و آمادهسازی غذای گرم را به انجام رساندند تا در فضایی آکنده از معنویت، از عزاداران پذیرایی شود. همچنین در مرحله توزیع غذا، برخی ادارات شهرستان نیز در کنار بسیج سازندگی همکاری و مشارکت داشتند.
پناهی گفت: برپایی این سفره اطعام، جلوهای از همبستگی، مشارکت مردمی و فرهنگ خدمت بیمنت بود؛ فرهنگی که بسیج سازندگی همواره در عرصههای مختلف خدمترسانی، محرومیتزدایی و فعالیتهای جهادی آن را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.
وی ادامه داد: اجرای این برنامه نیز با استقبال گسترده شهروندان همراه شد و صحنهای ماندگار از همدلی، ایثار و وحدت مردم پارسآباد در پاسداشت یاد و خاطره رهبر شهید را به تصویر کشید.