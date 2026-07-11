کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از امروز تا اواخر هفته دمای هوا ۳ تا ۴ درجه افزایش می‌یابد و توده هوای گرمی در سطح استان مستقر می‌شود؛ دمای بیشینه در مناطق گرمسیری به ۵۰ درجه می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی»کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا اواخر هفته روند افزایش دما مورد انتظار است.

وی افزود: دمای هوا حدوداً ۳ تا ۴ درجه افزایش خواهد داشت و توده هوای گرمی در سطح استان مستقر خواهد شد.

رستمی گفت: در این مدت، دمای بیشینه در نواحی سردسیری استان به ۴۰ درجه و در نواحی گرمسیری به ۵۰ درجه خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: تا اواخر هفته در نواحی مرزی استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال بروز غبار و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.