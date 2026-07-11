پخش زنده
امروز: -
چرخه اکران فیلمهای سینمایی در خراسان رضوی به روال عادی بازگشته است و در حال حاضر هیچ محدودیتی برای اکران فیلمها وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه سینمایی و سمعیبصری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، گفت: فعالیت سینماهای خراسان رضوی از دیروز، ۱۹ تیرماه، بار دیگر به شکل عادی آغاز شده و تمامی سینماهای استان مطابق برنامههای از پیش تعیینشده، پذیرای علاقهمندان هستند.
سوسن محمد زاده ادامه داد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای اکران فیلمها وجود ندارد و برنامه نمایش آثار سینمایی بدون تغییر در حال اجراست. همچنین تاکنون تصمیمی مبنی بر تعطیلی سینماهای استان در ادامه ماه تیر اتخاذ نشده و سالنهای سینما طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
رئیس گروه سینمایی و سمعیبصری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه همزمان با آغاز مجدد فعالیت سینماها، یک اثر جدید نیز به چرخه اکران اضافه شده است، گفت: فیلم «خوابنما» از روز جمعه به جمع آثار در حال اکران پیوسته و علاقهمندان میتوانند این فیلم را در کنار سایر آثار روی پرده سینماهای استان تماشا کنند.
محمدزاده افزود: تمامی فیلمهای دارای مجوز نمایش، اعم از آثار طنز و غیرطنز، بدون هیچگونه محدودیتی روی پرده سینماها خواهند بود و اکران آنها مطابق جدول برنامهریزیشده ادامه پیدا میکند.
وی گفت»: در حال حاضر فیلمهای «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد، «خوابنما» به کارگردانی رضا مقصودی، «آنتیک» به کارگردانی محمدهادی نائیجی، «سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال حاجدینیمقدم، «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی در سینماهای خراسان رضوی روی پرده هستند.
انتهای پیام