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هواشناسی آذربایجان غربی با افزایش دما و تداوم گرمای هوا تا اواخر هفته هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با نفوذ تدریجی الگوی پرارتفاع جنب حاره، نفوذ توده هوای گرم پیش بینی میشود. درهشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۲ آمده است: مخاطره افزایش دما و تداوم گرمای هوا تا اواخر هفته جاری در استان ادامه دارد.
در این شرایط احتمال افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال گرمازدگی گروههای حساس، آتش سوزی در مراتع و جنگلها وجود دارد.
بر اساس توصیه هواشناسی استان، آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در مدیریت بهینه مصرف انرژی، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت و جنگل، جلوگیری از فعالیت گروههای حساس در فضای باز بویژه در ساعات گرم روز، تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی، انجام عملیات کشاورزی در ساعات خنک روز و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی در این شرایط ضروری است.