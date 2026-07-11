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فیلم سینمایی «پس از عاشقی» به کارگردانی محمدعلی صفورا و تهیهکنندگی حسن امجدی مقدم از ۲۴ تیر ماه در گروه سینمایی هنرو تجربه اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «پس از عاشقی» با حضور بازیگرانی همچون محسن قصابیان، علی پیمان، مریم کاظمی، علیاصغر خطیبزاده، شکوه سامع، فاطمه سعیدی، بزرگمهر صفورا ساخته شده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مرد عکاسی، به عزم سفر در جاده شمال، فرزند جوانش را همراه کرده تا در طی راه، به او نزدیک شود و با ایجاد صمیمیت، او را به اهمیت عشق در زندگی و ازدواج واقف سازد. غافل از اینکه سرنوشت چیز دیگری را در این سفر غافلگیرکننده، رقم زده است.
فیلم سینمایی پس از عاشقی پیشاز این برای نمایش در جشنواره فیلم مسکو، جشنواره فیلم سلیمانیه عراق و جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب شده بود.
محمدعلی صفورا کارگردان فیلم دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما و دکترای پژوهش هنر و استاد دانشگاه است و کارگردانی چندین فیلم کوتاه و بلند داستانی و عضویت در هیئت انتخاب و داوری جشنوارههای مختلف داخلی و خارجی را در کارنامه دارد.
بازیگران: محسن قصابیان، علی پیمان، مریم کاظمی، علیاصغر خطیبزاده، شکوه سامع، فاطمه سعیدی، بزرگمهر صفورا، مارال عبدالهی، نیکمهر صفورا، الناز سعید بسطامی، سارا تقیپور، حسن تقیپور، ثریا گودرزی، نیلوفر کتابداری، مجتبی ابوالقاسمپور.