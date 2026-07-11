مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور مسئولان، روحانیان و قشر‌های مختلف مردم در مسجد جامع شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور مسئولان، روحانیان و قشر‌های مختلف مردم در مسجد جامع شهرستان بهاباد برگزار شد.

حجت‌الاسلام فرشاد سخنران این مراسم، با تبیین ویژگی‌های برجسته شخصیتی قائد شهید امت، حوزه تأثیر کلام و اندیشه رهبر شهیدانقلاب اسلامی را فراتر از مرز‌های جغرافیایی دانست و گفت: تأثیر مکتب و راه ایشان در سراسر امت اسلامی و میان آزادی‌خواهان جهان جریان دارد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم سوگواری و وداع گسترده مردم در ایران و عراق با پیکر قائد شهید امت، افزود: ایشان تنها رهبر یک ملت نبودند، بلکه دیده‌بان بیدار امت اسلامی و لنگرگاه ثبات در طوفان‌های سهمگین معاصر به شمار می‌رفتند.

حجت‌الاسلام فرشاد با بیان اینکه جهان در روز‌های گذشته شاهد وداعی کم‌نظیر با این حکیم فرزانه بود، اظهار داشت: حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای نماد اقتدار، عزت و وحدت جهان اسلام بودند و نام و یاد ایشان در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

وی بزرگ‌ترین درس زندگی این رهبر شهید را «بصیرت» و «ایستادگی در برابر استکبار» عنوان کرد و گفت: اگرچه امروز ایشان در میان ما نیستند، اما اندیشه سیاسی و مکتب مقاومتشان زنده‌تر از همیشه در میان ملت‌های آزاده جریان دارد.

سخنران این مراسم افزود: خون پاک این شهیدان، زمینه‌ساز استمرار مسیر مقاومت خواهد بود و ستمگران سرانجام پاسخ اقدامات خود را خواهند دید.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آیین‌های باشکوه بزرگداشت قائد شهید امت، بیانگر جایگاه و عظمت والای رهبر شهید امت است، تصریح کرد: یاد و نام این رهبر شهید همواره در قلب دوستدارانشان در ایران و دیگر کشور‌های جهان زنده خواهد ماند.

در پایان این مراسم، حاضران با برگزاری آیین عزاداری و سوگواری، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.