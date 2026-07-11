به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بامداد شنبه «۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵»؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پرشیا در محور شوط _ مرگنلر اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات مرگنلر هلال احمر شهرستان شوط به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۲مصدوم داشت که مصدومین بعد از رها سازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.