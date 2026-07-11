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استاندار کرمان گفت: برنامه عملیاتی منسجم برای ارتقای شاخصهای دانشبنیان، باید ضمن ترسیم جایگاه استان در سال آینده، افق چهار و پنجساله توسعه حوزه دانشبنیان را نیز مشخص کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، استاندار کرمان گفت: ما به دنبال هزینهکرد اعتبارات پژوهشی نیستیم، بلکه میخواهیم از این ظرفیت برای رفع برخی چالشها استفاده کنیم؛ بهگونهای که بلافاصله پس از پایان هر پژوهش، اجرای یک اقدام عملی مبتنی بر یافتههای آن در استان آغاز شود
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری استان گفت: برنامه عملیاتی منسجم برای ارتقای شاخصهای دانشبنیان، باید ضمن ترسیم جایگاه استان در سال آینده، افق چهار و پنجساله توسعه حوزه دانشبنیان را نیز مشخص کند.
وی افزود: پایاننامههای دانشجویی نباید در قفسههای شخصی و کتابخانهها یا آرشیو دانشگاهها باقی بمانند، بلکه باید در مسیر حل چالشها و مسائل مختلف جامعه مورد استفاده قرار گیرند.