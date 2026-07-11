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کاروان نمایشی «بدرقه خورشید» پس از عبور از استانهای تهران، سمنان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، به خراسان رضوی و شهر مشهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کاروان نمایشی «بدرقه خورشید» که همزمان با آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، حرکت خود را از دهم تیرماه ۱۴۰۵ از شهر مقدس قم آغاز کرده بود، پس از عبور از چند استان به شهر مشهدرسید.
این کاروان روایتگر ارادت هنرمندان هنرهای نمایشی به مقام قائد شهید امت است و ازفردا تا ۲۳ تیرماه در میدان جانباز مشهد میزبان زائران، مجاوران و عزاداران خواهد بود.
در ایستگاه پایانی این کاروان در مشهد مقدس، نمایش «قائد» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی و پردهخوانی آیینی «مِثلی لا یُبایعُ مِثلَ یزید» برای عموم علاقهمندان اجرا میشود.
کاروان نمایشی «بدرقه خورشید» به همت مرکز هنرهای نمایشی سوره، با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و در استان خراسان رضوی با همکاری دفتر تئاتر حوزه هنری خراسان رضوی و مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی برگزار میشود.
حضور در تمامی اجراهای این رویداد برای عموم آزاد و رایگان است.