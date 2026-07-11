

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال آسیا از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه به میزبانی شهر هایکو در کشور چین با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود.

تیم والیبال نوجوانان ایران که نوزدهم تیرماه برای حضور در این رقابت‌ها به شهر هایکو محل برگزاری این رقابت‌ها رسید، صبح امروز (شنبه ۲۰ تیر) در اصلی مسابقات تمرین توپی داشت.

ثبت نام نهایی تیم ایران نیز امروز برگزار شد و شاگردان عبدالرضا علیزاده برای نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها که از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه فردا یکشنبه ۲۱ تیر آغاز می‌شود، آماده شدند و باید مقابل فیلیپین صف آرایی کنند. تیم ایران در ادامه مرحله مقدماتی با تیم‌های هند و بحرین رو‌به‌رو می‌شود.

کامیاب عبداللهی فر، نیما پیری، سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، امیر علی شمس، علی شیخ زاده، آرش قهرمانی، ابوالفضل پاشا امیری، علیرضا ولایی، بنیامین الفت، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت و آیدین چودار بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.