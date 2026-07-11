عملیات اجرایی فاز نخست طرح آبرسانی به بریس و هفت روستای نوار ساحلی شهرستان دشتیاری تکمیل و در مرحله بهره‌برداری آزمایشی قرار گرفته است.

فاز نخست آبرسانی به بریس و هفت روستای نوار ساحلی سیستان و بلوچستان

فاز نخست آبرسانی به بریس و هفت روستای نوار ساحلی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: با تکمیل خط انتقال از پسابندر به بریس به طول ۲۵ کیلومتر در ابتدای تیر ماه، عملیات اجرایی فاز نخست این طرح شامل ۱۴۵ کیلومتر لوله‌گذاری خط انتقال و شبکه توزیع تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از تاسیساتِ اجرا شده آغاز شد.

فرهاد سرگلزایی افزود: با بهره‌برداری از این بخش از طرح و وارد مدار شدن خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع، حدود ۱۲ هزار نفر از جمعیت شهر بریس و هفت روستای نوار ساحلی از چرخه آبرسانی سیار خارج شده و آب شرب ساکنان تا پایان تکمیل طرح‌های آبی به صورت جیره‌بندی تأمین خواهد شد.

وی همچنین از اولویت اجرای خط انتقال آب از سد پیشین تا شیرگواز در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تکمیل این خط انتقال به طول ۵۵ کیلومتر، به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی شرکت، در قالب سه جبهه کاری در دستور کار قرار گرفته است.

سرگلزایی، با تکمیل این طرح، تمامی شهرها و روستاهای شهرستان دشتیاری به شبکه انتقال آب سد پیشین متصل شده و برای نخستین‌بار، ۱۰۰ درصد جمعیت این شهرستان از آب پایدار تأمین‌شده از سد پیشین بهره‌مند خواهند شد.