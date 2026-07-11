مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از تخصیص زمین به بیش از ۲ هزار خانوار مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود روند واگذاری‌ها تا پایان سال با شتاب بیشتری ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، بابک نجفیان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این بخش تاکنون ۲۷ هزار و ۲۵۳ خانوار در استان آذربایجان شرقی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۴۴ خانوار تایید نهایی شده‌اند. همچنین تاکنون برای دو هزار و ۳۶۳ خانوار تخصیص واقعی زمین انجام شده که از این تعداد هزار و ۹۷۲ مورد در سامانه ثبت شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی واگذاری زمین در شهر تبریز افزود: به دلیل اینکه جمعیت تبریز بیش از ۵۰۰ هزار نفر است، بر اساس قانون امکان واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در این شهر وجود ندارد و به همین دلیل سرریز متقاضیان به شهر جدید سهند هدایت می‌شود. البته در سهند نیز در زمینه تامین زمین با مشکلاتی مواجه هستیم و به همین دلیل در فاز پنج این شهر به سمت توسعه ویلایی حرکت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه برای تامین زمین مورد نیاز طرح جوانی جمعیت یا باید اراضی با کاربری مسکونی الحاق شود یا از طریق توافق با مالکان اقدام کنیم گفت:در حال حاضر آماده‌سازی اراضی در سهند در قالب ۱۰ هکتار در شهر‌های بستان‌آباد و شبستر در دست اجراست. در شهر‌های مختلف استان نیز طرح های آماده‌سازی اراضی در حال انجام است که برخی از آنها نهایی شده و به محض اتمام عملیات، زمین‌ها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

نجفیان ادامه داد: در شهرستان عجب‌شیر برای ۹۰ خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت قطعه زمین اختصاص یافته و در شهرستان بناب نیز تقاضایی برای دریافت زمین در این قالب باقی نمانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه عمده مشکل استان در حوزه تامین زمین مربوط به شهر تبریز است گفت: تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در تبریز بسیار زیاد است و ناچاریم بخشی از تقاضا را به روستا‌های اطراف، شهر‌های همجوار یا شهر جدید سهند هدایت کنیم. در روستای چاوان نیز اراضی ملی را در اختیار بنیاد مسکن قرار داده‌ایم تا از ظرفیت آن برای تامین زمین استفاده شود.

وی بیان کرد: تلاش می‌کنیم از تمام ظرفیت‌های استان برای الحاق اراضی و تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت استفاده کنیم. تاکنون حدود ۲۰ درصد از افرادی که تایید نهایی شده‌اند، زمین دریافت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال با جهش قابل توجهی در تخصیص زمین مواجه باشیم عمده‌ترین چالش همچنان مربوط به شهر تبریز است.

نجفیان درباره نحوه واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت گفت:به خانواده‌های دارای سه فرزند، زمین با دریافت قیمت تمام‌ شده آماده‌سازی واگذار می‌شود تا خودشان نسبت به ساخت واحد اقدام کنند، اما به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زمین به صورت رایگان واگذار می‌شود و ساخت آن بر عهده خود متقاضیان است. وظیفه راه و شهرسازی صرفاً تخصیص زمین بوده و نظارتی بر فرآیند ساخت ندارد.